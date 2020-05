Edílson se diz melhor que Neymar e Messi por ter Copa, mas fez quantos jogos em 2002?

O Capetinha participou da conquista brasileira do penta e do Mundial do Corinthians

Edilson agitou a internet nesta terça-feira (12) ao afirmar, no programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes, que era melhor do que Neymar. Na sequência, em tom mais brincalhão, disse também que foi melhor que o argentino Lionel Messi. O argumento era de que ele tinha sido campeão da Copa do Mundo de 2002, pelo .

A Goal, então, levantou números da participação do atacante no Mundial da Coreia/ , o último vencido pelo país. Um dos reservas mais utilizados da competição, o atleta teve como auge a sua participação como titular na semifinal do torneio, diante da .

Ao todo, Edilson participou de quatro jogos durante a competição, sendo titular em duas oportunidades ( e Turquia) e entrando em outras duas ( e ). Foram 170 minutos somados de Edilson em campo, dando uma assistência para Ronaldo marcar diante dos caribenhos.

Sem comparação com as quatro Copas de Messi ou as duas de Neymar, ambos com mais jogos, minutos, gols e assistências do que ele, Edilson teve ainda uma breve passagem pelo futebol europeu. Aos 25 anos, foi o artilheiro do na temporada 1994/95, quando fez dupla com o argentino Caniggia.

Depois, porém, aceitou uma proposta financeira melhor do futebol japonês antes de voltar para o Brasil, onde fez história no e no até o encerramento da sua carreira. Pelo , aliás, foi o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2000, fazendo dois gols no de Casillas, Roberto Carlos, Raúl e companhia.