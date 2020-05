Neymar é melhor no PSG do que foi no Barcelona? Comparamos os números

O craque brasileiro deixou o Camp Nou, em 2017, em busca de protagonismo no futebol francês

Neymar chegou ao , em 2013, com a moral de ter conduzido o a títulos históricos, como o da Libertadores, e não demorou a provar o seu talento nos campos europeus. Em quatro temporadas pelos catalães, formou uma trinca de ataque inesquecível ao lado de Luis Suárez e Messi e levantou todos os troféus possíveis.

Mas o sonho de ser o grande protagonista de um time, saindo da “sombra” de Lionel Messi, aliado aos impressionantes 222 milhões de euros que o ofereceu ao Barcelona – quantia essa que não deverá ser igualada durante um bom tempo no futebol pós-Covid-19 – o levou à em 2017.

Neymar estava em grande fase quando as atividades esportivas foram suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, mas será que nestas suas três temporadas pelo , o meia-atacante conseguiu ser melhor do que foi nas quatro campanhas disputadas pelo Barça?

Mais protagonismo no PSG

Para tentar responder a esta pergunta, nos debruçamos nas estatísticas da Opta Sports. Por ter disputado mais partidas pelo Barcelona (186) do que pelo PSG (80), fica evidente que a totalidade dos números seria injusta nesta missão. Assim como o fato de a francesa ser tecnicamente mais fácil para o PSG do que é para o Barça.

Desta forma, escolhemos o corte de partidas da e as ações que Neymar tomou na média por 90 minutos.

Com tais números em mãos, fica claro que o brasileiro foi mais participativo do que costumava ser no Barça. A conclusão é um pouco óbvia, considerando que no Camp Nou Neymar dividia o protagonismo com Suárez e, claro, Messi, enquanto no Parque dos Príncipes o camisa 10 é a maior referência técnica – ainda que Mbappé tenha aparecido para dividir esta responsabilidade.

Vestido com a camisa do PSG na Champions, Neymar faz, em média, mais gols, dá mais assistências, cria mais chances e completa mais dribles do que fazia no Barcelona.

Neymar média por 90 min Gols Assist Chances criadas Dribles completos Chutes a gol PSG 0,85 0,43 3,29 6,28 2,07 Barcelona 0,55 0,4 2,56 4,65 1,48

O peso das lesões

O problema nesta passagem de Neymar pelo Parque dos Príncipes foi o seu histórico de lesões: em suas duas primeiras temporadas, o brasileiro sofreu graves problemas físicos, que o tiraram de ação justamente no momento mais decisivo do PSG na Champions.

Em suas duas primeiras temporadas em Paris, sua equipe caiu nas oitavas de final da competição europeia. Por causa das lesões, Ney jogou apenas um daqueles quatro embates. Fez falta. Na atual campanha, por outro lado, foi decisivo para eliminar o e levar o PSG às quartas.

As melhores lembranças ainda são de Barcelona

Mas ainda que os números atestem um aumento de protagonismo de Neymar no PSG, as grandes lembranças dele como um jogador espetacular ainda são com a camisa do Barça, onde fez gol em final de Champions League e teve, justamente contra o Paris Saint-Germain, uma das maiores exibições individuais dos últimos tempos.

Não à toa, Neymar quer tanto voltar ao Barça quanto seus antigos companheiros desejam recebê-lo.