Reprise da final de 2002 faz torcida comemorar penta do Brasil nas redes mais uma vez

No domingo de Páscoa, torcida se empolga após relembrar a conquista do Mundial diante da Alemanha

Recordar é viver! Diante da paralisação dos campeonatos nacionais e internacionais por conta da pandemia do coronavírus, os torcedores tiveram a oportunidade de relembrar a conquista da Copa do Mundo de 2002, quando a seleção brasileira venceu a por 2 a 0, no .

Naturalmente, o fato foi alvo de muita repercussão nas redes sociais, e algumas particularidades se destacaram, principalmente após o apito final e a confirmação do quinto título mundial de sua história.

Jogadores como o capitão do penta Cafu, Gilberto Silva e Ronaldo, que participaram do elenco em 2002, na e no Japão, também entraram no clima da nostalgia e festejaram o último título mundial conquistado da seleção brasileira.

A repercussão entre os jogadores

As melhores reações da internet

É clima de Copa!! Galera gritando na janela, buzinaço... e ninguém na rua. #Penta — Lucas Gutierrez (@olucasgutierrez) April 12, 2020

O que pega é o recorte de idade. Se pedir pra um moleque de 8 anos colocar na Globo é capaz de não saber qual é o número do canal — Daniel Tomiate (@tomiate) April 12, 2020

eu chorei e me arrepiei assistindo a final da copa de 2002 hj na globo com meu avô.

de vdd,que lindo,que emoção!

na época dessa copa eu tinha 6 meses,se eu tivesse a idade que tenho hj eu explodiria de felicidade,de beber e de cantar “deixa a vida me levar” — trouxa (@sadalcoholicsp) April 12, 2020

Achei o cúmulo e fofo.. o vizinho gritando com a seleção jogando um jogo de 2002 kkkkk kkk

É penta né??

Era pra ser hexa.. mas a Alemanha quis aparecer. 😒 — AR. ; (@andressariios) April 12, 2020

Esse video é foda, todo mundo falava que Ronaldo era ex-jogador, amarelão. Vai lá e ganha a copa, nunca bateu boca com os críticos, nunca abaixou a cabeça e falava que era perseguido. Além de jogar muito exemplo de comportamento. — Rafael Camargos (@rafaeltdcs) April 12, 2020

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 2 x 1 Ronaldo e Rivaldo 2ª Brasil 4 x 0 Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo 3ª 2 x 5 Brasil Ronaldo (2), Edmílson, Rivaldo e Júnior Oitavas de final Brasil 2 x 0 Rivaldo e Ronaldo Quartas de final 1 x 2 Brasil Rivaldo e Ronaldinho Semifinal Brasil 1 x 0 Turquia Ronaldo Final Alemanha 0 x 2 Brasil Ronaldo (2)

A CAMPANHA DA ALEMANHA