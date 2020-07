Éder Militão afasta pedido de empréstimo após conselhos de compatriotas do Real

Zagueiro cogitou sair, mas foi convencido a ficar pelos companheiros e, aos poucos, tem ganhado a confiança de Zidane

Titular e um dos principais destaques do Real Madrid na vitória por 1 a 0 em cima do Atlético de Bilbao, Éder Militão chegou a pensar em pedir para ser emprestado no começo do ano. Reserva de Sérgio Ramos e Varane, o brasileiro, que cumpre a primeira temporada com a camisa merengue, sentiu um pouco o peso do processo de adaptação e, principalmente, queria jogar com regularidade.

Num primeiro momento, retornar ao , onde jogou antes da badalada transferência no valor de 50 milhões de euros para o futebol espanhol, era visto pelo zagueiro como um caminho interessante. Do lado do Real, no entanto, uma cedência nunca chegou a ser equacionada - corroborada ainda pelos próprios empresários do jogador de 22 anos.

Sentindo a necessidade de colocar o tímido e fechado Militão para cima, os brasileiros mais experientes do grupo, sabe a Goal, entraram em ação: Casemiro e Marcelo. Conselheiro, o volante é uma espécie de "irmão mais velho" do defensor. Curiosamente, ambos começaram a carreira no e tiveram sucesso em . Já o veterano lateral-esquerdo, que figura entre os três capitães do time, usou a si mesmo como exemplo, ao recordar que, logo que chegou à , recusou uma oferta para ser emprestado. Confiou no próprio talento, permaneceu e, aos poucos, cresceu.

Abraçado pelos colegas, que ainda explicaram a importância do sistema de rotação que Zinedine Zidane há anos faz no , Éder Militão colocou então de lado o pedido para deixar o clube por empréstimo e passou a pensar - e trabalhar forte - no presente.

"O Militão tem trabalhado duro. Estou feliz, porque é um jogador para o presente e o futuro", destacou o treinador francês, na semana passada.

Com contrato válido até junho de 2025, o ex-são-paulino já fez até o momento 17 jogos oficiais pelos merengues (12 como titular e cinco como reserva utilizado).