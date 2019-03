Casemiro, o 'padrinho' de Éder Militão na Seleção e muito em breve no Real

Dupla aproximou-se bastante assim que a negociação do jovem zagueiro com o clube merengue esquentou

Éder Militão não é propriamente uma cara nova na , mas ainda está na lista de "novatos" do grupo. Tímido, o jovem zagueiro tem contado com a ajuda de companheiro de peso para ganhar cada vez mais entrosamento: Casemiro, com quem a partir de junho também vai passar a conviver no dia a dia do .

Foi em setembro do ano passando, quando o defensor foi convocado pela primeira vez por Tite (para os amistosos contra e El Salvador), que o volante começou a assumir o papel de "padrinho". Coincidentemente, ambos deram os primeiros passos como profissional no e tiveram o "boom" na carreira no , até por isso a aproximação aconteceu de forma natural.

Com os avanços na negociação para ser transferido para o Real, em meados de janeiro, Militão passou a ter conversas constantes com Casemiro para obter detalhes sobre a nova casa. Aos 27 anos, o volante é considerado um "veterano", tendo uma vasta experiência dentro do clube merengue. Chegou em 2012 e, desde então, tem conquistado um título atrás do outro, com destaque para as quatro taças da Liga dos Campeões.

Contratado pelo Real Madrid por 50 milhões de euros, Éder Militão reconhece que ter Casemiro como espelho é uma estratégia com muitos benefícios, no Real Madrid e também na Seleção Brasileira, onde voltaram a encontrar-se agora para finalizar a preparação para disputar a no , entre junho e julho.

Nos dois primeiros dias de treino em solo português, palco da partida contra Panamá, no sábado, os dois foram vistos diversas vezes conversando no campo e também fazendo algumas brincadeiras. Notou-se, por exemplo, um respeito muito grande por parte do zagueiro.

Ao que tudo indica, Éder Miltião e Casemiro devem ser titulares diante dos panamenhos, numa partida que vai ser realizada no Estádio do Dragão, um local que ambos conhecem muito bem.