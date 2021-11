Convocado por Tite, Edenílson não será desfalque nos jogos do Internacional

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (12) o meia Edenilson, do Internacional, para o lugar de Casemiro, que recebeu cartão amarelo e terá que cumprir suspensão contra a Argentina. O jogo acontece na próxima terça-feira (16), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Edenilson recebeu a notícia durante o treinamento da tarde desta sexta, no CT Parque Gigante, quando o técnico Diego Aguirre preparava o time para o jogo deste sábado (13), contra o Athlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

O meia colorado vai disputar a partida deste sábado, e logo viaja para se apresentar à seleção brasileira. Esta é a terceira convocação de Edenilson para defender o Brasil.

Parabéns, Super Ed!👏🏼🇧🇷 Nosso meio-campista foi convocado novamente para a Seleção e disputará o duelo contra a Argentina pelas Eliminatórias. #VamoInter pic.twitter.com/epefKTjBcO — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 12, 2021

A assessoria do Internacional divulgou que, mesmo com a convocação, Edenilson não irá desfalcar o Inter nos jogos tanto contra o Athlético-PR como contra o Cuiabá, adversário colorado da próxima quarta-feira (17), na Arena Pantanal.

Já classificada para a Copa do Mundo do Qatar 2022, a seleção brasileira está invicta no torneio qualificatório continental ao lado, ao lado justamente da rival Argentina, vice-líder na tabela de classificação.