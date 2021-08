Ed Sheeran é incluído no elenco do Ipswich como homenagem

Cantor britânico recebeu a camisa 17 e aparecerá na foto oficial do elenco para a temporada 2021/22

Ed Sheeran, cantor e compositor britânico, será o novo jogador do Ipswich Town, da terceira divisão inglesa. A contratação do astro de 30 anos, claro, foi uma jogada de marketing do clube, que tem Sheeran como um de seus principais patrocinadores.

O vencedor do Grammy foi anunciado com a camisa 17, e aparecerá inclusive na foto oficial do clube para a temporada de 2021/22. Falando com o site oficial do Ipswich, Ed Sheeran se mostrou surpreso com a decisão, mas ficou grato com a homenagem, já que é torcedor da equipe.

“É uma loucura, não? Quando o Ipswitch me contou eu achei que fosse uma brincadeira, mas a verdade é que eu amei a ideia. Acho que será uma grande temporada, e fico muito honrado de, de alguma forma, participar dela”, disse o cantor do hit “Shape of You”.

“Só espero que a minha escalação seja apenas uma homenagem, porque quero muito ver o Ipswitch promovido nesta temporada, e isso certamente não acontecerá se eu estiver em campo”, brincou Sheeran.

Mark Ashton, CEO do Ipswich Town, explicou que a ideia surgiu quando ele viu o cantor usando uma camisa do clube, com o número 17, em um vídeo postado no Tiktok, durante um dos shows do artista.