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Florentino PérezGetty

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É oficial: o Real Madrid se desfaz de mais um jogador!

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De valor material insignificante

O clube italiano Lazio anunciou oficialmente hoje, domingo, a contratação do meio-campista espanhol Bruno Glaser, de 19 anos, um dos principais formandos da base do Real Madrid, em uma transação definitiva no valor de 4 milhões de euros em troca de 50% dos direitos do jogador.

Em comunicado oficial divulgado pelo clube italiano em seu site, pode-se ler: “O clube Lazio tem o prazer de anunciar a contratação definitiva de Bruno Glasse, proveniente do Real Madrid. De acordo com o contrato, o clube espanhol manterá uma porcentagem de qualquer futura venda do jogador”.

Glaci, nascido na cidade espanhola de Lida, ingressou nas fileiras do Real Madrid vindo do Getafe em 2023 e rapidamente se destacou como um dos talentos mais promissores da base do clube, tendo conquistado com a equipe juvenil os títulos da Liga dos Campeões Juvenil e da Copa dos Campeões.

O jogador havia se despedido do Real Madrid há algumas semanas por meio de uma mensagem publicada em suas redes sociais, sem revelar seu destino, antes que a questão fosse oficialmente resolvida a favor da Lazio, que conseguiu contratá-lo como parte de um plano para reforçar o elenco com jovens talentos.

Glassi representa uma adição de qualidade ao meio-campo dos “Biancocelesti”, que apostam em seu talento e habilidades técnicas, aprimoradas na academia de um dos clubes mais tradicionais da Europa, enquanto o Real Madrid garante sua participação em qualquer futura transação de venda do jogador.

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