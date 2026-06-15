É oficial... O Real Madrid contrata Cocorela até 2032

O Real Madrid anunciou oficialmente a contratação de Marc Cucurella, proveniente do Chelsea, para reforçar o elenco antes da próxima temporada.
O clube real declarou em comunicado oficial: “O Real Madrid e o Chelsea chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Marc Cucurella, que se vinculará ao nosso clube por seis temporadas, até 30 de junho de 2032”.
Reportagens da imprensa confirmaram, ontem, domingo, que o Real Madrid fechou a negociação da transferência de Cocorela do Chelsea por 55 milhões de euros, além de 5 milhões em adicionais.
Cocorela queria deixar o Chelsea neste verão, apesar da melhora trazida pela chegada do técnico Xabi Alonso; no entanto, o time não disputará competições europeias, e ele almejava voltar para a Espanha.
Ele nunca escondeu seu desejo, já que esteve prestes a se juntar ao Barcelona e ao Atlético de Madrid, mas o Real Madrid surgiu de repente para fechar o negócio.