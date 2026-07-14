O Arsenal, clube inglês, anunciou a saída de um dos pilares da equipe, que contribuiu significativamente para a conquista do título da Premier League pelos “Gunners” — título que não fazia parte do currículo do time desde a temporada de 2003-2004.

O Arsenal confirmou a transferência do seu ponta-esquerda da seleção belga, Leandro Trossard, para o clube turco Beşiktaş, confirmando que concedeu ao jogador a autorização necessária para viajar para Istambul a fim de se submeter a exames médicos, como etapa prévia para a conclusão da negociação.

Nesse mesmo contexto, o Beşiktaş revelou, em comunicado oficial, a data de chegada do astro belga; está previsto que seu avião pouse no Aeroporto Internacional Atatürk às 19h30, horário local, para que sejam concluídos todos os trâmites legais e assinados os contratos de sua contratação pelo time turco.

A saída de Trossard do time campeão da Premier League ocorre por meio de uma transação no valor total de 17 milhões de libras esterlinas, dividida em um pagamento inicial de 15,3 milhões de libras esterlinas, além de 1,7 milhão de libras esterlinas na forma de bônus e adições futuras vinculadas ao desempenho, segundo a “Sky Sports”.

O ponta belga se impôs como peça indispensável no elenco do técnico espanhol Mikel Arteta desde que se juntou aos “Canhoneiros”; ele disputou 174 partidas pelo Arsenal ao longo de três anos e meio, durante os quais marcou 36 gols e deu várias assistências decisivas para seus companheiros.

Trossard desempenhou um papel fundamental ao levar o Arsenal ao título da Premier League na última temporada; ele marcou 8 gols e deu 11 assistências em 50 partidas disputadas em diversas competições, em uma temporada histórica na qual o time também chegou à final da Liga dos Campeões.