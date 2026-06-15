É oficial... O Al-Ahly anuncia a contratação de Al-Hussein Ammouta e define seu assistente egípcio

O Al-Ahly egípcio anunciou, na noite desta segunda-feira, a contratação oficial do técnico marroquino Al-Hussain Ammouta para assumir a direção técnica do time principal de futebol por duas temporadas.

O Al-Ahly havia anunciado anteriormente que agradecia ao seu técnico dinamarquês, Jes Torup, após chegar a um acordo para rescindir o contrato entre as partes de comum acordo durante o mês de junho.

O Al-Ahly declarou, em comunicado oficial: “O Conselho de Administração do clube, durante a reunião realizada esta noite sob a presidência de Mahmoud El-Khatib, aprovou a conclusão da reestruturação do setor de futebol proposta por Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e Sayed Abdel Hafiz, membro do Conselho de Administração e responsável pelo setor de futebol, tendo como ponto principal a contratação do técnico marroquino El-Hussain Ammouta”.

Amota possui um histórico de treinador repleto de conquistas, tendo conduzido a seleção marroquina de jogadores locais a sucessos notáveis, além de ter treinado vários grandes clubes árabes, entre eles o Wydad marroquino, o Al-Sadd do Catar e o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos, além de sua experiência com a seleção jordaniana.

O Al-Ahly também anunciou a integração de Yasser Radwan à nova comissão técnica liderada por Al-Hussain Ammouta.

O clube esclareceu, em seu comunicado, a nomeação de Amr Anwar como vice-diretor das academias, enquanto foi decidido nomear Ahmed El-Sayed como assistente na nova estrutura administrativa e técnica.