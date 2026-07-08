É oficial... Arbeloa inicia sua experiência como técnico na Premier League

O Fulham, da Inglaterra, anunciou a contratação do espanhol Álvaro Arbeloa como diretor técnico da equipe principal, com um contrato de três temporadas, que o manterá no cargo até o verão de 2029, em sua primeira experiência completa fora do Real Madrid.

Arbeloa afirmou, em declarações ao site oficial do clube, que se sente muito orgulhoso por iniciar esta etapa com um dos clubes mais antigos de Londres, ressaltando que está ciente da magnitude da responsabilidade que recai sobre seus ombros e agradecendo ao proprietário do clube, Shahid Khan, e ao seu vice, Tony Khan, pela confiança depositada nele.

Ele acrescentou: “Estou muito ansioso para disputar a primeira partida no ambiente de Craven Cottage, em meio à torcida do Fulham, e também animado para iniciar a pré-temporada com os jogadores na próxima semana. Estou confiante de que viveremos uma jornada incrível juntos”.

Por sua vez, Shahid Khan explicou que Arbeloa convenceu a diretoria do clube durante as reuniões realizadas em junho passado, afirmando que ele era o candidato mais adequado para comandar a equipe, e destacou que o técnico espanhol possui grande ambição, e experiência adquirida ao trabalhar com os melhores jogadores e treinadores do mundo, além de sua crença no desenvolvimento de jovens talentos e na prática de um futebol ofensivo.

Por sua vez, Tony Khan expressou sua satisfação com a contratação de Arbeloa, descrevendo-o como um técnico dotado de grande inteligência e profundo conhecimento do futebol, além de uma personalidade de liderança e uma mentalidade sempre voltada para o sucesso, manifestando sua confiança em um futuro brilhante para a equipe sob sua liderança.

A nomeação de Arbeloa ocorre após uma trajetória como técnico que teve início na academia do Real Madrid, onde comandou times de base e conquistou vários títulos, antes de assumir o comando do Real Madrid Castilla e, posteriormente, assumir a liderança do time principal na última temporada, após a saída de Xabi Alonso.

Durante sua passagem pela equipe principal, ele levou o Real Madrid ao segundo lugar na La Liga e alcançou sua maior conquista ao eliminar o Manchester City, comandado por Pep Guardiola, da Liga dos Campeões por um placar agregado de 5 a 1.

Arbeloa também possui uma carreira como jogador repleta de títulos, tendo defendido o Real Madrid, o Liverpool, o Deportivo de La Coruña e o West Ham United. Ele conquistou a Liga dos Campeões duas vezes com o Real Madrid e, com a seleção espanhola, venceu a Copa do Mundo de 2010, e o Campeonato Europeu nas edições de 2008 e 2012.

Leia também:

A verdade sobre o interesse do Real Madrid em contratar Omar Marmoush