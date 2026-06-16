O Milan anunciou oficialmente a contratação do português Rúben Amorim como novo técnico da equipe principal, em substituição a Massimiliano Allegri, que foi demitido ao final da temporada após o Rossoneri não ter conseguido se classificar para a Liga dos Campeões.

Amorim iniciou sua carreira de treinador em 2018, após uma trajetória repleta de conquistas como jogador profissional, tendo atuado por clubes como Belenenses e Benfica, além da seleção portuguesa.

Após suas primeiras experiências como técnico nos clubes Casa Pia e Sporting Braga, ele assumiu a direção técnica do Sporting de Lisboa em março de 2020, dando início a uma fase marcada por uma identidade de jogo forte, inovação tática e desenvolvimento dos jogadores. Esse período se traduziu em conquistas concretas, incluindo dois títulos do Campeonato Português, duas conquistas da Taça da Liga e uma do Supercopa de Portugal, antes de assumir recentemente o comando do Manchester United, da Inglaterra, pouco antes de sua transferência para o Rossoneri.

Amorim demonstrou sua satisfação com essa mudança, afirmando: “Há ambições que nos acompanham ao longo de toda a carreira, e treinar o Milan sempre foi uma dessas ambições para mim. Sei perfeitamente o que este clube representa em termos de história, tradição e uma base de torcedores excepcional em todo o mundo. É um desafio que aceito com todo o orgulho e entusiasmo, ciente do que essas cores representam. Mal posso esperar para começar a trabalhar e viver a paixão que move o AC Milan todos os dias”.

Por sua vez, Jerry Cardinale, sócio-gerente da “Red Bird Capital Partners”, empresa proprietária do clube, comentou: “Acompanhamos Robin há anos, e sua passagem pelo Sporting foi extremamente impressionante e reflete o estilo de jogo que buscamos. Ele é um dos treinadores mais preparados e inovadores da nova geração europeia; é jovem, ambicioso e possui uma identidade futebolística moderna baseada no domínio e na posse de bola, em um sistema de pressão sofisticado e em uma abordagem tática clara”.

Cardinali acrescentou: “Robin acredita no futebol ofensivo, baseado na pressão alta e nas transições rápidas que aumentam as chances de gol. Sua filosofia se alinha perfeitamente à nossa visão, e suas qualidades de liderança, aliadas ao seu histórico de sucesso no desenvolvimento de jogadores, fizeram dele a nossa escolha principal. Acreditamos nas capacidades de Robin e estamos muito entusiasmados em recebê-lo no clube”.