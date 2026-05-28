Dúvidas sobre a alternativa a Memphis Depay: “Ele é uma versão inferior disso”

Memphis Depay foi convocado para a seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo, mas ainda não se sabe se o técnico Ronald Koeman o escalará como titular. No programa KieftJansenEgmondGijp, discute-se quem seria o atacante ideal para a Oranje na fase final que começa em breve.

“Sou fã do Brian Brobbey. Já deixei isso bem claro”, abre Rob Jansen a discussão sobre a posição de atacante. “Mas não acho que o Wim (Kieft, red.) vá escalar o Brobbey como titular.”

“Brobbey é uma versão inferior de Depay”, diz Kieft, que tem suas dúvidas sobre o atacante que teve uma ótima temporada no Sunderland. “Depay é forte com a bola. E dá para passar a bola para ele. E Brobbey também sabe fazer isso muito bem.”

“Mas ele, claro, não tem jogadas individuais”, explica o analista de Haarlem, justificando seu ceticismo em relação ao ex-jogador do Ajax. “Então, estou curioso para saber se Koeman vai apostar exclusivamente em Malen. Pois ele é um tipo diferente. Ele tem muita confiança e também vai para a Copa do Mundo.”

O apresentador Michel van Egmond ressalta que “a forma do dia” é muito importante e que Malen demonstrou estar em excelente forma na AS Roma. “E ele vai continuar lá”, acrescenta Jansen.

Koeman também pode optar por Wout Weghorst, que, apesar de uma temporada abaixo do esperado no Ajax, foi convocado para a seleção holandesa. O altíssimo atacante sempre teve a certeza de que Koeman o chamaria.

Memphis jogou 45 minutos pelo Corinthians na madrugada de quarta para quinta-feira. O clube brasileiro perdeu por 0 a 2 para o Platense argentino na Copa Libertadores.