Dumfries marca contra Taylor e Noslin e conquista com a Inter a décima Coppa Italia

O Inter conquistou a Coppa Italia na noite de quarta-feira. Na final, a equipe de Christian Chivu venceu a Lazio por 2 a 0. É a décima vez que o Inter vence a competição.
Pelo Inter, Denzel Dumfries foi titular. Stefan de Vrij ficou no banco. Do outro lado, havia dois holandeses no time titular: Kenneth Taylor e Tijjani Noslin.
Logo no início da partida, o Inter abriu o placar. Um cruzamento preciso de Federico Dimarco foi desviado acidentalmente por Adam Marusic para o próprio gol: 0 a 1.
Dez minutos depois, o Inter dobrou o placar. Denzel Dumfries roubou a bola no fundo do campo da Lazio e passou para Lautaro Martínez, que mandou para o fundo da rede.
No final do primeiro tempo, a Lazio teve de repente uma grande chance. Após um longo ataque, a bola caiu na área aos pés de Isak Jensen, mas ele chutou para fora.
No segundo tempo, a Lazio partiu em busca do gol de empate, mas a equipe de Roma demorou a criar perigo. Por outro lado, Luis Henrique esteve muito perto de marcar após um cruzamento rasteiro de Dimarco.
Aos 75 minutos, a Lazio teve uma grande chance. O substituto Boulaye Dia foi lançado e teve uma chance cara a cara, mas chutou direto para o goleiro da Inter.