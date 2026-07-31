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Hussein Hamdy

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Dumfries e Espí no topo da lista do Real Madrid para enfrentar a Fiorentina

D. Dumfries
C. Espi
F. Mastantuono
D. Huijsen
Real Madrid
Fiorentina
La Liga
J. Mourinho
Países Baixos
Espanha
Argentina
Itália
Portugal

Ensaio importante

José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o confronto contra a Fiorentina, neste sábado, como parte da preparação para a nova temporada.

As escolhas de Mourinho incluíram a dupla Denzel Dumfries e Carlos Espí, que chegou recentemente às fileiras do clube merengue neste verão, enquanto Franco Mastantuono e Dean Huijsen ficam de fora por motivos ainda não revelados.

A lista completa do Real Madrid para o amistoso contra a Fiorentina ficou da seguinte forma:

Goleiros: Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.

Defensores: Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martínez - Fortea - Mario Rivas - Aimar García.

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Meio-campistas: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Cestero - Lacosta - Alexis Seria.

Atacantes: Endrick - Espí - Yáñez - Jacobo.

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