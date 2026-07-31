José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o confronto contra a Fiorentina, neste sábado, como parte da preparação para a nova temporada.
As escolhas de Mourinho incluíram a dupla Denzel Dumfries e Carlos Espí, que chegou recentemente às fileiras do clube merengue neste verão, enquanto Franco Mastantuono e Dean Huijsen ficam de fora por motivos ainda não revelados.
A lista completa do Real Madrid para o amistoso contra a Fiorentina ficou da seguinte forma:
Goleiros: Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.
Defensores: Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martínez - Fortea - Mario Rivas - Aimar García.
Meio-campistas: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Cestero - Lacosta - Alexis Seria.
Atacantes: Endrick - Espí - Yáñez - Jacobo.