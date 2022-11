Dudu e ao menos outros três do Palmeiras estão em pré-lista de Tite

Treinador definiu 55 nomes para lista que antecede a convocação. Weverton, Marcos Rocha, Danilo e Dudu estão entre escolhidos da seleção brasileira

A pré-lista de Tite para a Copa do Mundo 2022 tem ao menos quatro nomes do Palmeiras: o goleiro Weverton, o lateral direito Marcos Rocha, o volante Danilo e o atacante Dudu estão entre os 55 escolhidos do técnico para a lista prévia do torneio que será disputado no Qatar, como soube a GOAL.

A novidade, dentre os nomes do Verdão descobertos pela reportagem, é Dudu. O atacante de 30 anos é uma das opções do técnico Tite para a competição que se inicia em 24 de novembro, diante da Sérvia, em jogo válido pelo Grupo G.

A primeira lista enviada pela CBF à Fifa conta com 55 nomes. Destes, apenas 26 estarão na Copa do Mundo. A data para a divulgação dos jogadores é a próxima segunda-feira (7). Tite divulgará os escolhidos para a disputa da competição.

Dudu recebeu apenas duas convocações para a seleção brasileira. A primeira foi em 2017, para amistoso contra a Colômbia, logo após o acidente aéreo da Chapecoense, quando foi titular e marcou o único gol da equipe. A segunda foi para dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Ele não entrou em campo nos compromissos diante de Colômbia e Paraguai.

O atacante tem 63 partidas pelo Palmeiras na atual temporada, com dez gols marcados e 13 assistências. Ele é um dos destaques do time que levou o título do Brasileirão.