Driessen constata distorção da competição em clube da Eredivisie e insta a KNVB a agir

Valentijn Driessen não entende nada da decisão do AZ de entrar em campo na noite de quinta-feira contra o Go Ahead Eagles (0 a 0) com um time quase totalmente diferente do que no último domingo, na final da Copa contra o NEC (5 a 1), afirma o chefe de futebol do De Telegraaf no programa Kick-off.

“No fim das contas, Kees Smit acabou entrando por alguns minutos. O AZ está jogando com sete jogadores diferentes dos que atuaram na final da Copa”, começa Driessen.

“O AZ ainda pode ficar em terceiro lugar. Isso significa a fase preliminar da Liga dos Campeões”, continua ele. O AZ está cinco pontos atrás do terceiro colocado, com ainda três partidas a disputar.

“Eles estão deixando tudo por conta própria. Primeiro na Conference League, perdem para o Shakhtar Donetsk e dois jogadores chegam atrasados. E agora isso de novo”, continua ele.

“Depois, ganham a taça e todos se empolgam. O AZ já ganhou mais taças. Para atravessar toda Alkmaar por causa disso. Mas tudo bem, desde que dêem tudo de si contra o Go Ahead Eagles.”

“Eles também não fizeram isso”, ele explica melhor. “Na próxima semana, também não dá para esperar nada do AZ, porque eles vão todos para Barcelona neste fim de semana. Talvez a KNVB devesse prestar atenção nisso, em vez daquela situação entre Den Bosch e ADO. É uma forma de distorção da competição. Normalmente, esses treinadores querem treinar seis vezes por semana e agora vão todos para a Espanha se divertir à grande. Isso não é bom para um desportista a meio da temporada.”