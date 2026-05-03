Drama para o Volendam: derrota e Van Oevelen retirado de maca

O FC Volendam não teve um bom desempenho na luta pela permanência. Perdeu em casa por 0 a 2 para o sc Heerenveen e, com isso, ocupa a décima sexta posição, o que significa disputar a repescagem.
Seguindo os bons exemplos do Telstar e do Excelsior, o Volendam precisava conquistar pontos. Mas, aos oito minutos, o Heerenveen já assumiu a liderança. Após uma jogada de slalom de Ringo Meerveld, a bola chegou a Vasilios Zagaritis, que, por sua vez, cruzou para Luca Oyen, que entrava na área e cabeceou direto para o gol: 0 a 1.
Após um chute de Kayne van Oevelen, Henk Veerman ficou de repente cara a cara com Bernt Klaverboer. Graças a uma defesa espetacular de Sam Kersten, o perigo foi minimizado e o Heerenveen recebeu seu primeiro aviso.
A equipe de Robin Veldman jogava com facilidade e tentava atacar o Volendam pelas laterais. O Heerenveen, porém, criava pouco perigo com os cruzamentos vindos das laterais, o que permitiu que a equipe da casa se mantivesse firme.
Mesmo assim, a defesa do Volendam não percebeu Meerveld logo após o intervalo. O cruzamento de Zagaritis chegou ao meio-campista do Heerenveen, que obrigou Van Oevelen a fazer uma defesa. Pouco depois, Van Oevelen teve que sair de campo em uma maca. Após uma colisão com Kersten, o goleiro torceu o tornozelo de forma dolorosa.
À medida que a partida avançava, o jogo ficava cada vez mais desorganizado. Ambas as equipes precisavam dar tudo de si para conseguir um resultado. O time da casa foi com tudo e quase comemorou com Bilal Ould-Chikh, mas Klaverboer conseguiu defender. A ofensiva final havia começado, pois Robert Muhren também esteve perto de marcar.
O Volendam partiu para o tudo ou nada e mandou todos para a frente. O Heerenveen tinha cada vez menos a dizer e se defendeu com unhas e dentes. Mesmo assim, Dylan Vente, do nada, selou o resultado. Com um chute certeiro, ele dobrou o placar, e o Heerenveen voltou para a Frísia com a vitória: 0 a 2. Com a vitória, os frísios garantiram sua vaga nos play-offs.