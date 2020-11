Dos fracassos em Gre-Nais ao sonho de títulos: como Coudet deixa o Internacional

O argentino pediu para deixar o comando da equipe gaúcha e será o treinador do Celta de Vigo, na Espanha

Eduardo Coudet não é mais treinador do Internacional. A notícia, tomada por decisão do argentino, que optou por aceitar a oferta do , na , foi a mais surpreendente desta segunda-feira (09). E enquanto a diretoria colorada começa a se mexer para contratar um novo comandante, Coudet agora se transformou apenas em uma lembrança.

Ao longo de 11 meses, ele esteve à frente do Inter em 46 jogos, considerando todas as competições, e venceu 24 vezes – empatando em 13 ocasiões e saindo derrotado outas nove. O argentino deixa o clube na liderança do Brasileirão após 20 rodadas e na briga pelos títulos de Copa do e Libertadores.

O acerto

As conversas entre Inter e Coudet começaram praticamente há um ano, em novembro de 2019. Na época, o argentino ainda treinava o e a oficialização do acordo aconteceu somente na segunda semana de dezembro, com vínculo acertado até o final de 2021.

As decepções contra o

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Os resultados do time em 2020 foram positivos desde o início, com a vaga para a fase de grupos da Libertadores garantida e um bom começo no estadual. A pedra no sapato, contudo, foi ter que superar o Grêmio, arquirrival, tanto no quanto na Libertadores da América.

O Tricolor foi o responsável pelas três primeiras derrotas de Coudet no comando do Inter: foram dois revezes por 1 a 0 antes da final do Gauchão, vencido pelo lado azul de Alegre por 2 a 0. Na Libertadores, o primeiro encontro válido pelo Grupo E terminou com empate sem gols e recorde de expulsões neste século; o segundo Gre-Nal do certame continental reforçou o histórico ruim com a vitória por 1 a 0 dos gremistas.

Galhardo e Musto: o melhor e o pior

(Foto: Ricardo Duarte/SC )

Individualmente, dois jogadores causaram emoções muito distintas para a torcida colorada em meio ao trabalho de Coudet. Homem de confiança trazido para o meio-campo, Damián Musto foi contratado e não agradou.

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Quem surpreendeu positivamente, no entanto, foi Thiago Galhardo. O meia-atacante chegou sob desconfianças depois de uma temporada no Ceará, mas sob o comando de Coudet encontrou o auge de sua carreira: conseguiu manter o alto nível do ataque mesmo após a lesão que tirou Paolo Guerrero de ação para 2020 e, atualmente, é artilheiro e líder de assistências do Brasileirão.

Sonho de títulos

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Desempenhos como o de Galhardo, mas de toda a equipe, acabaram credenciando o Internacional como um dos times candidatos ao título brasileiro – conquista que os colorados não comemoram desde 1979.

O bom aproveitamento e liderança após 20 rodadas atestam o sonho da torcida. Na Libertadores, ainda que o adversário nas oitavas seja o , também havia confiança, assim como na . Ou seja: possibilidades em aberto nas três principais competições em disputa na temporada.

Mágoas?

(Foto: Getty Images)

A escolha por trocar o Inter pelo de Vigo, na Espanha, contudo, pode magoar o torcedor – além de despertar uma grande preocupação sobre se o desempenho será mantido com outro comandante. Nas palavras do presidente Marcelo Medeiros, contudo, não existe mágoa entre as partes. Contudo, o mandatário colorado não escondeu ter ficado surpreso em relação a como a relação terminou.

“Só para recordar: o projeto Eduardo Coudet começou no ano passado, quando o Inter foi a Buenos Aires, pagou uma multa rescisória para ter o profissional e a comissão no ano de 2020 e 2021, acreditando em um projeto de longo prazo. Ontem, depois da coletiva, fomos surpreendidos com um pedido de demissão de forma irrevogável”, disse.