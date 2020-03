Grêmio x Inter não chegou nem perto do recorde de expulsões na Libertadores

O primeiro Gre-Nal da história da Libertadores foi disputado em alto nível, com muitas chances criadas e desperdiçadas. Mas o empate sem gols, pelo Grupo E, ficou marcado mesmo pela confusão e oito cartões vermelhos distribuídos pelo árbitro Fernando Rapallini.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Foram quatro gremistas e quatro colorados expulsos. E com tamanhas expulsões é impossível não se perguntar: seria este o duelo com o maior número de cartões vermelhos na história da competição continental?

A resposta, por mais incrível que pareça, é um sonoro “não”. Sonoro porque, apesar de ter ficado no segundo lugar neste ranking, o recorde histórico foram 19 expulsões. Aconteceu em 1971, em um duelo entre e Cristal.

#OnThisDay in 1971 Boca Juniors' clash with was abandoned after a brawl resulted in 19 red cards pic.twitter.com/EUmiqA9jfA