Quem deve ser o novo técnico do Internacional?

Abel Braga é o grande preferido para assumir o comando da equipe após a saída de Coudet

O fazia um excelente 2020 sob o comando do argentino Eduardo Coudet. Entretanto, o comandante pediu para deixar o Beira-Rio para aceitar uma proposta do , da , e agora o clube que lidera o Brasileirão – e ainda tem jogos de mata-mata nas quartas de final da Copa do e oitavas da Libertadores no horizonte próximo – se vê sem o seu grande mentor.

Em meio a esta situação, e com pressa para buscar rapidamente um nome que possa manter o alto nível demonstrado pela equipe sob o comando de Coudet, o Inter está no mercado em busca de um novo treinador.

O nome favorito, e mais provável a assumir o desafio, é o de Abel Braga. Campeão da Libertadores e do pela equipe gaúcha em 2005, Abelão está sem clube desde sua demissão do , ainda antes da paralização das atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o UOL, já existe um acerto entre as partes. Entretanto, durante a entrevista coletiva na qual comunicou a saída de Eduardo Coudet, o presidente colorado, Marcelo Medeiros, negou ter conversado com Abel.

“Não falei com Abel, não faria isso de falar com treinador ainda tendo questões a serem resolvidas com o treinador que ainda estava aqui. Precisávamos dessa formalização. A clareza dessa definição, ainda havia coisas pendentes que não são fáceis, há muitas peculiaridades e elas foram esclarecidas hoje”, disse o mandatário.

A expectativa é de que Abel seja mesmo o treinador do Internacional. Caso isso aconteça, será a sexta passagem do profissional pela área técnica do Beira-Rio.