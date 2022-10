Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece neste sábado (8), pela nona rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico na Bundesliga! Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam na tarde deste sábado (8), no Westfalenstadion, às 13h30 (de Brasília), pela nona rodada da Bundesliga O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

De um lado, o Dortmund vem de derrota na rodada passada e acabou caindo para a quarta posição do campeonato, com 15 pontos. Os aurinegros devem contar com os retornos de Wolf e Hummels, recuperados de um resfriado, enquanto Mateu Morey, Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud e Marco Reus seguem afastados.

Já o Bayern de Munique está em terceiro lugar, com 15 pontos somados. Os bávaros vêm de recuperação na competição e triunfo sobre o Bayer. Muller e Kimmich, com covid-19, são desfalques certos, assim como Lucas Hernandez, Bouna Sarr e Coman.

Escalações:

Escalação do provável Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen.

Escalação do provável Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Sabitzer, Goretzka; Sane, Musiala, Mane; Gnabry.

Desfalques

Dortmund

Mateu Morey, Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud e Marco Reus, continuam no departamento médico.

Bayern

Muller e Kimmich, covid-19, Lucas Hernandez, Bouna Sarr e Coman, lesionados.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Arena, Munique - ALE