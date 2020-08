Dono do PSG promete Neymar e Mbappé "para sempre" no clube

Sempre ligados à transferências, os dois ficam para "toda a vida"

Neymar e Mbappé fora do PSG? Não de acordo com o dono do clube francês. Se depender de Nasser Al-Khelaifi, a dupla fica para sempre por lá, defendendo as cores do Paris, ainda mais considerando que são dois dos principais jogadores do time - o que ficou claro nas quartas de final da Liga dos Campeões.

A cada final de temporada, com a abertura da janela de transferências, os melhores jogadores são sempre muito especulados para mudar de time. Com Neymar e Kylian Mbappé - peças de extrema importância na boa fase do , classificado para as semis da Champions e vivo em busca de seu primeiro título - não é diferente, os dois são dos grandes alvos dos rumores, principalmente sendo ligado aos dois gigantes espanhóis: e .

Sobre o brasileiro, o que mais se fala é sobre um possível retorno ao Barcelona, clube pelo qual jogou entre 2013 e 2017, que só deixou para ir ao PSG como a transferência mais cara da história. O regresso ao Camp Nou é sempre manchete pelos jornais do mundo e assuntos de entrevistas, tanto do atleta quanto dos dirigentes e jogadores do Barcelona. Uma ida ao rival Real Madrid também já foi cogitada.

Real Madrid, inclusive, que é frequentemente ligado a Mbappé. A contratação parece ter sido descartada nesta atual janela, com os merengues enfrentando a grave crise financeira - piorada pela pandemia de coronavírus Covid-19 -, mas o francês não deixa de ser um sonho do clube e do presidente Florentino Pérez.

Mas Al-Khelaifi, dono do PSG, não quer nem saber disso. Perguntado pela rádio francesa RMC Sport sobre o futuro da dupla no clube, foi categórico: Kylian e Neymar vão ficar aqui toda a vida".

KHELAIFI exaltou a importância dos dois, mas sem tirar os méritos do time como um todo: “Neymar e Kylian estão entre os melhores jogadores do mundo, mas é a equipe que fez um grande jogo, mesmo que Ney tenha sido realmente bom. Nos últimos meses, ele mudou no time", apontou.

Recuperado da lesão sofrida na final da Copa da , Mbappé voltou para o time contra a , para dar o passe do gol da virada, enquanto Neymar foi o principal jogador do PSG em campo. Agora a dupla aguarda a definição do adversário nas semis - que sai do jogo entre e . A partida está marcada para terça-feira (18).