Domènec Torrent estreia na Libertadores contra "ex-rival" no Flamengo

O compatriota Miguel Angel Ramírez era um dos cotados a assumir o cargo deixado por Jorge Jesus

Nesta quinta-feira (17), o volta a campo pela da América e encara o Indepedinente Del Valle, do , em Quito. O confronto coloca frente a frente dois espanhóis que "duelaram" pelo cargo deixado por Jorge Jesus em julho. Na primeira "guerra", Domènec Torrent levou a melhor e foi o escolhido para comandar o time , agora encara o compatriota Miguel Angel Ramirez em seu primeiro ato na maior competição de clubes do continente.

Em julho, quando o português Jorge Jesus sinalizou que deixaria o Flamengo, a diretoria do Rubro-Negro montou uma força tarefa e rumou para a Europa em busca do substituto. A ideia era fazer uma série de entrevistas com candidatos que se encaixavam no perfil desejado. Apesar de cruzar o atlântico em busca de um novo comandante, aqui do lado, no Equador, havia um nome que agradava e muito parte da diretoria.

Tratava-se de Miguel Angel Ramírez, treinador do Del Valle, adversário do Flamengo na conquista da . A equipe do espanhol, apesar do revés, deixou ótima impressão entre os dirigentes do clube que gostaram do perfil e da postura do treinador.

No "tour europeu", Marcos Braz e Bruno Spindel tinham em pauta conversas com treinadores que não tinham como prioridade o futebol sul-americano, como no caso de Carlos Carvalhal, que agradeceu o convite mas optou por dirigir o Braga. Com as opções afunilando, Domènec Torrent e Miguel Angel Ramírez se tornaram os principais concorrentes e o catalão levou a melhor. A experiência de 10 anos ao lado de Pep Guardiola, com passagens por equipes como , e , foram fundamentais para que Dome fosse o escolhido.

A DISPUTA FOI ACIRRADA

Apesar dos dirigentes do Flamengo não terem se reunido pessoalmente com Ramírez, há quem garanta no clube que a disputa foi bem acirrada. Mesmo depois da primeira conversa com Domènec Torrent, o nome do treinador do Del Valle seguiu forte entre parte da cúpula do futebol, o fato de estar empregado e ter uma multa no valor de U$ 1 milhão, no entanto, também pesou "contra".

MIGUEL ANGEL RAMÍREZ VIROU "MODA" NO BRASIL

Quando Jorge Jesus saiu, imediatamente torcedores se movimentaram na internet pedindo a contratação do espanhol. Mas isso não é uma exclusividade da torcida do Flamengo. Torcedores de , Athlético-PR, e até já fizeram coro pelo treinador.

O bom futebol apresentado pelo Del Valle, uma equipe sem elenco estrelado, é um dos motivos que fazem com que torcedores sonhem com a chegada do treinador. A ideia de que Ramírez é algo novo e que joga para "frente" também seduz o brasileiro.