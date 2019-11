Dois jogos em um mês: Vinícius Júnior encara limbo no Real Madrid

Fora pelo segundo jogo consecutivo, Vinícius Júnior não consegue disputar jogos nem pelo time de Zidane nem pelo Castilla

O divulgou a lista dos relacionados para o jogo contra o PSG, na Liga dos Campeões, e mais uma vez Vinícius Júnior ficou de fora da lista dos relacionados. É o segundo jogo seguido que ele não fica nem no banco (não esteve presente contra o , no fim de semana) e também é o segundo jogo de Liga dos Campeões que ele fica de fora (o primeiro foi a goleada por 6 a 0 contra o ).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Vinícius Júnior está encarando um limbo no clube merengue. Ele não consegue jogar nem no time de Zidane e não pode jogar no Castilla, pois não está inscrito. Desde 25 de outubro, ele entrou em somente dois dos cinco jogos do Real Madrid. Nos demais, não foi nem relacionado. É a pior sequência em questão de jogos desde que ele foi promovido de vez ao time profissional.

Mais artigos abaixo

A falta de espaço fica ainda mais evidente quando vemos as opções de Zidane para o ataque. Sem Lucas Vásquéz, que se lesionou na academia, Brahim e Asensio, ambos fora desde a pré-temporada, Vinicíus Júnior não é opção para o time mesmo com somente quatro jogadores de lado de campo disponíveis. Os outros três - Bale, Hazard e Rodrygo - foram relacionados para este jogo contra o .

O ex- entrou em campo em somente 11 jogos nesta temporada. Em apenas quatro deles foi titular, todos em LaLiga. Vinícius marcou somente um gol: há exatos dois meses, no dia 25 de setembro, contra o Osasuna.