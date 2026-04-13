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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Dois jogadores do Bayern de Munique alertam para a armadilha do Real Madrid

Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
Liga dos Campeões
L. Goretzka
J. Kimmich
Alemanha
Espanha

A dupla do Bayern de Munique, Joshua Kimmich e Leon Goretzka, alertou para o risco de subestimar o Real Madrid, devido ao mau momento que o time atravessa na La Liga.

O Real Madrid visita o Bayern de Munique na quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de ida, no Estádio Santiago Bernabéu, terminou com a vitória do gigante bávaro por 2 a 1.

“Não precisamos que ninguém nos avise”, disse Goretzka em declarações publicadas pelo jornal AS. “Sabemos exatamente quem vamos enfrentar e o tipo de partida que teremos.”

E continuou: “Na partida de ida, ficou claro o quão rápidos eles são na criação de oportunidades; por isso, ninguém precisa nos alertar sobre isso, nós mesmos sabemos disso.”

Liga dos Campeões
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Joshua Kimmich também alertou para o perigo do Real Madrid, dizendo: “Não importa como o Real Madrid jogou antes”.

E destacou: “Quando chega a Champions League, o Real Madrid apresenta o desempenho exigido”.

Nesse mesmo contexto, o diretor esportivo Max Eberl acrescentou: “Sabemos a magnitude do grande adversário que nos espera, e estamos em boa posição, mas também sabemos que ainda não estamos classificados”.

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