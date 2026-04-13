Dois jogadores do Bayern de Munique alertam para a armadilha do Real Madrid

A dupla do Bayern de Munique, Joshua Kimmich e Leon Goretzka, alertou para o risco de subestimar o Real Madrid, devido ao mau momento que o time atravessa na La Liga.

O Real Madrid visita o Bayern de Munique na quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de ida, no Estádio Santiago Bernabéu, terminou com a vitória do gigante bávaro por 2 a 1.

“Não precisamos que ninguém nos avise”, disse Goretzka em declarações publicadas pelo jornal AS. “Sabemos exatamente quem vamos enfrentar e o tipo de partida que teremos.”

E continuou: “Na partida de ida, ficou claro o quão rápidos eles são na criação de oportunidades; por isso, ninguém precisa nos alertar sobre isso, nós mesmos sabemos disso.”

Joshua Kimmich também alertou para o perigo do Real Madrid, dizendo: “Não importa como o Real Madrid jogou antes”.

E destacou: “Quando chega a Champions League, o Real Madrid apresenta o desempenho exigido”.

Nesse mesmo contexto, o diretor esportivo Max Eberl acrescentou: “Sabemos a magnitude do grande adversário que nos espera, e estamos em boa posição, mas também sabemos que ainda não estamos classificados”.

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