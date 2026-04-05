Dois jogadores do Ajax são alvo de risadas da ESPN: “O que é isso, cara!? Hahahaha”

O Ajax sofreu mais uma derrota dolorosa contra o FC Twente, o que, naturalmente, não passou despercebido no estúdio da ESPN. No programa “Dit Was Het Weekend” da ESPN, Kenneth Perez e Bram van Polen analisam detalhadamente a partida de sábado.
Van Polen observou que o Ajax tentou, em alguns momentos, pressionar alto, mas que o Twente conseguiu escapar dessa pressão com excelência. Segundo o analista, os visitantes demonstraram mais “inteligência” em determinadas situações. Ele destaca o gol de abertura, no qual o Twente aproveitou com inteligência o posicionamento do Ajax.
“Você vê que um jogador como Rots pensa: Gaaei está avançando, então vou me posicionar um pouco mais centralmente. Essa é exatamente a percepção que você quer ver”, explica Van Polen. Com isso, o Ajax não conseguiu cobrir bem e surgiu um espaço do qual o Twente tirou o máximo proveito. Na sequência desse ataque, segundo ele, muitas outras coisas deram errado para os amsterdenses.
Van Polen enumera os erros que antecederam o gol sofrido. “Mokio poderia ter fechado a linha, Weghorst talvez devesse ter avançado mais… há tanta coisa dando errado.” Ele concluiu que, no Ajax, as coisas sempre ficam um pouco fora do lugar e que pequenos detalhes têm grandes consequências. “É muito fácil como aquela bola acaba entrando.”
Perez concorda e concentra-se principalmente no meio-campo do Ajax. “Mokio não é confiável. Ele apenas reage ao que está acontecendo, em vez de antecipar”, afirmou Perez. Segundo ele, falta ao jovem meio-campista a capacidade de reconhecer o perigo antecipadamente. “Um jogador mais experiente já estaria naquele espaço há muito tempo, esperando o que vai acontecer.”
O analista dinamarquês faz, no entanto, uma observação sobre as duras críticas ao jovem meio-campista. “Olha, há muitas críticas a Sean Steur e Mokio, mas eles têm dezoito anos. Não devem jogar todas as semanas, mas sim vinte minutos de vez em quando. A menos que você tenha o nível de Gravenberch, é preciso introduzi-los aos poucos.”
No final da análise, a atenção se volta para o lado direito do Ajax, o que deixa Perez visivelmente surpreso. O analista mal consegue conter o riso ao perguntar a Van Polen: “O que você achou do lado direito do Ajax? Você associa isso ao Ajax?
“Quando você pensa no Ajax, você pensa no Gaaei e no Edvardsen? Hahahaha. O que é isso, cara?”, diz o cínico Perez.