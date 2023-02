Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Com objetivos opostos, Doce Mel e Bahia se enfrentam neste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Waldomirão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Na liderança do Baianão com três vitórias consecutivas, o Bahia está na liderança isolada com 18 pontos, enquanto o Doce Mel, na lanterna com apenas dois, busca o primeiro triunfo no torneio após dois empates e cinco derrotas nos primeiros sete jogos.

Vale destacar que o Doce Mel nunca venceu o Bahia na história. Em três confrontos, foram duas vitórias do Tricolor, além de um empate. No último encontro, válido pelo Baianão 2022, o Bahia bateu o rival por 1 a 0, com gol de Luiz Henrique .

Prováveis escalações

Provável escalação do Docel Mel: Rodolfo; Grilo, Fernandes, Rivaldo, Marcelo, João Vitor, Henrique, Sandro, Caio, Iuri, Roberto Júnior. Técnico: Eduardo Bahia.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Nicolás Acevedo e Diego Rosa; Kayky, Biel, Ricardo Goulart e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Bahia

Kanu, Rezende e Gabriel Xavier seguem no departamento médico.

Doce Mel

Não há desfalques confirmados.

Quando é?