Neymar ignora Bola de Ouro e vê melhor temporada com a camisa do PSG

O brasileiro afirmou que nem pensa em prêmios individuais e está focado em fazer história em Paris

Quando Neymar deixou o Barcelona em direção ao PSG, em 2017, com 25 anos e no auge de sua carreira, todos concordavam que a principal razão da mudança de ares do brasileiro seria sair da sombra de Lionel Messi e tentar conquistar o prêmio de melhor do mundo. Quatro anos depois, mais maduro, o ídolo parece ter deixado tal motivação para trás.

Sempre alvo de rumores de transferências, o atacante aparenta, já a algum tempo, estar mais focado em fazer história pelo Paris Saint-Germain do que em prêmios e honrarias individuais. Agora, prestes a disputar uma semifinal de Liga dos Campeões diante do Manchester City, dá mais uma prova que deixou o individualismo para trás nesse momento da carreira.

Questionado sobre as chances de vencer a Bola de Ouro, relativamente altas no momento - mesmo que seu companheiro Mbappé desponte como favorito -, já que o PSG ainda está vivo na Liga dos Campeões, briga pelo título da Ligue 1 e a seleção brasileira disputará a Copa América, Neymar ignorou o assunto e afirmou estar focado nos próximos desafios.

"Estou muito feliz com a temporada que estamos fazendo no PSG. Sobre a Bola de Ouro, eu já nem ligo para isso. Não é algo que eu penso. Para ser bem sincero, não estou nem aí. Penso em ganhar a Liga dos Campeões, isso seria um grande diferencial para minha vida e minha carreira." apontou categoricamente o ídolo. "Se lá na frente, olhar para trás e ver três, quatro troféus da Liga dos Campeões, isso vai ser muito mais importante."

Vice-campeão em 2019-20, o Paris Saint-Germain já derrotou o Bayern de Munique, seu algoz na última temporada, mas tem outra pedreira pela frente, enfrentando o Manchester City, time que pode ser considerado, hoje, o melhor do mundo.

"Será um jogo muito difícil. São as semifinais da Liga dos Campeões, só temos times fortes nas semifinais. O Manchester City? É um timaço, com muita qualidade, como também era o Bayern na última fase." comparou Neymar na entrevista coletiva. "Estamos preparados para o jogo, vamos fazer de tudo para passar."

O PSG entra em campo nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), diante do Manchester City, no Parc de Princes, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Uefa.