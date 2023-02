Neymar e PSG vivem nova crise, mas ainda não discutem saída

Atacante trocou farpas com diretor no vestiário, mas veio a publico colocar panos quentes na situação

Em meio a uma nova crise no PSG, a imprensa francesa repercute mais uma vez a vontade do clube em negociar Neymar na próxima janela de transferências. Segundo apurado pela GOAL, no entanto, não houve qualquer contato com o estafe do atleta para verbalizar este desejo.

O casamento entre Neymar e Paris Saint-Germain vive em crise não é de hoje e o próprio jogador já teve vontade de respirar novos ares. Alvo de muitas críticas na temporada passada, o atacante iniciou bem a atual campanha e apostava na Copa do Mundo do Qatar para consolidar uma volta por cima.

Além de brigar pelo título com a seleção brasileira, o camisa 10 acreditava que, fazendo uma boa Copa do Mundo, voltaria ao foco no mercado da bola. Uma lesão atrapalhou os planos de Neymar no Mundial e interrompeu o bom ritmo que ele vinha apresentando no clube francês.

Somando aos recentes resultados ruins do PSG, eliminado da Copa da França pelo Olympique de Marseille e derrotado pelo Monaco no Campeonato Francês, a crise voltou com força no vestiário do clube. No último final de semana, Neymar e Marquinhos discutiram com Luis Campos, diretor do clube, no vestiário. Nesta segunda-feira (13), o brasileiro apareceu na entrevista coletiva prévia a partida diante do Bayern de Munique, pela Champions League, e colocou panos quentes na situação.

“Aconteceu de fato a discussão (com Luís Campos). Esta não é uma discussão que leva a um relacionamento ruim. Faz parte do futebol. Futebol não é só amor. Pode haver desentendimentos e discussões para nos aprimorarmos. As atuações das últimas partidas não são boas, fomos derrotados. O PSG está acostumado a vencer todos os jogos. Portanto, as discussões são necessárias para melhorar”, destacou Neymar.

Apesar da relação que volta e meia entra em crise, Neymar tem contrato longo com o PSG. O vínculo do atacante com o clube vai até até julho de 2027, com um dos salários mais altos do futebol mundial.