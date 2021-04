Do que o Liverpool precisa para se classificar na Liga dos Campeões?

Os Reds saíram atrás no confronto, mas jogam a volta em casa; veja do que é necessário para que o time de Jürgen Klopp vá à semifinal

O Liverpool não conseguiu a vitória no primeiro jogo contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No entanto, o gol marcado fora de casa, pode ajudar na classificação inglesa.

Real Madrid e Liverpool se encontraram nas quartas de final da Champions League, reeditando a final da edição 2017/18. Na ocasião, os espanhóis levaram a melhor e, pelo menos no confronto de ida, o mesmo aconteceu.

Com um show de Vinicius Jr., que marcou dois dos três gols, o Real bateu o time inglês por 3 a 1 e, assim, conseguiu uma boa vantagem para a volta. Mesmo com um pé nas semifinais, os merengues, comandados por Zinedine Zidane, ainda precisam ficar de olho no time de Jürgen Klopp, que pode descontar o placar jogando em casa, na próxima quarta-feira (14).

Quais resultados classificam o Liverpool na Champions League?

Só a vitória interessa ao Liverpool para avançar à semifinal da Champions, mas não basta uma vitória simples - neste cenário, pelo placar agregado, quem se classifica é o Real Madrid. Veja os resultados que ajudam os Reds.

Por ter marcado um gol fora de casa - critério de desempate na Liga dos Campeões -, o Liverpool pode empatar no placar agregado, desde que o Real Madrid não marque em Anfield. Assim, um resultado a partir de 2 a 0, garante classificação ao Liverpool.

Caso o Real consiga um gol na Inglaterra, o Real precisa de um placar com, ao menos, três gols de vantagem, ou seja, 4 a 1, 5 a 2 etc.. No caso de os Reds devolverem o mesmo placar por 3 a 1, a decisão vai para a prorrogação e, se mantido o empate agregado, vai para os pênaltis.

Qualquer vitória do Real Madrid ou empate, desclassifica o time de Jürgen Klopp da disputa por mais um título europeu. O mesmo acontece caso o Liverpool vença por 1 a 0, ou qualquer placar com apenas um gol de diferença, ou dois caso os merengues marquem, já que, assim, os Reds não alcançam os Blancos no placar agregado.

A volta será em Anfield, na quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). Quem se classificar, enfrenta na semifinal o vencedor do confronto entre Porto e Chelsea.