Pressionado no Paulista, Corinthians pode “usar” 2019 para acreditar em classificação

O Timão ainda tem quatro compromissos para tentar a classificação no Paulista, retrospecto de 2019 pode animar

A situação do no está longe de ser fácil. Brigando pela classificação em um grupo bastante embolado, o conta com retrospecto positivo contra três dos quatro adversários com quem ainda joga para seguir no caminho da tetra.

O Grupo D do é um dos mais embolados e qualquer um dos quatro times - Corinthians, , Ferroviária e , têm chances de se classificar para a próxima fase. Com uma campanha fraca, o time de Tiago Nunes precisa fazer o maior número de pontos possível para sair com vantagem na disputa.

Depois do empate por 1x1 contra o Santo André , o alvinegro tem mais quatro jogos na fase de grupos: (fora), (casa), (casa) e Oeste (fora).

Em 2019, o Corinthians só não ganhou do Novorizontino no Paulista. Porém, as três vitórias foram magras, por apenas 1x0 - um marco dos últimos anos do Timão.

Apesar do retrospecto favorável em questão de pontos conquistados, o Corinthians dos últimos anos tem um grande diferencial em relação ao de hoje. O time de Carille podia até fazer poucos gols e vencer com placares magros - o que era bastante criticado -, mas dificilmente a defesa era vazada, algo que não acontece sob comando de Tiago Nunes .

Os momentos dos quatro adversários do Timão são bastante distintos. Enquanto o Oeste é o lanterna geral e, para a sorte dos alvinegros, tem o pior ataque, com apenas três gols marcados, o Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato. Mas, para animar os corinthianos, em nenhum dos dois clássicos disputados neste ano, o Timão foi vazado.

Novorizontino e Ituano vivem momentos semelhantes, apesar de terem chances, estão fora da zona classificação. O que pode preocupar o torcedor é que, no sete jogos que já disputaram, foram sete e seis gols marcados, respectivamente.

Mesmo que os números por si só não signifiquem muita coisa, o torcedor alvinegro pode achar um respiro no momento difícil que está vivendo.