Corinthians de Tiago Nunes entra em campo? Hoje, a certeza é que leva gol

Time de Itaquera tem média de um gol sofrido por partida em 2020; somente em dois jogos Cássio não foi vazado

Ao longo dos últimos anos, o construiu uma fama de time que levava poucos gols. Foi assim com Tite, Mano Menezes e Fábio Carille. Porém, com Tiago Nunes está sendo outra completamente diferente. Em 2020, o Corinthians leva, em média, um gol por partida.

Na atual temporada, o Alvinegro realizou 10 partidas e sofreu 10 gols. Foram oito gols sofridos em oito jogos do e ous outros dois nas partidas contra o Guaraní-PAR, na pré-Libertadores.

Com Carille em 2019, o time sofreu seis gols nos oito primeiros jogos (média de 0,75 gols/jogo). O Corinthians terminou o campeonato como campeão e, em 18 jogos, foram 13 gols sofridos, ou seja, média de 0,72.

Acertar o sistema defensivo corintiano, com certeza, é uma das prioridades do treinador Tiago Nunes. Entre as 16 equipes do Paulistão, o Alvinegro tem a quinta pior defesa até o momento. Apenas (nove), Inter de Limeira (10), -SP (17) e Oeste (19) tem desempenhos piores.

Curiosamente, as duas únicas partidas que Cássio não foi vazado foram justamente os dois clássicos disputados até aqui: contra (2 a 0) e (0 a 0).

Nesta quarta-feira, o Corinthians mais uma vez decepcionou sua torcida, empatando com o Santo André, em casa, por 1 a 1. Agora, o Alvinegro tem dez dias de preparação para enfrentar o , no dia 7 de março.