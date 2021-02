Do que o Corinthians precisa para chegar à Libertadores 2021?

Athletico-PR, Santos e RB Bragantino também brigam por uma vaga na competição

Após ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 no domingo (14), o Corinthians tem agora duas decisões, no sonho de jogar a próxima Copa Libertadores. O Timão está um ponto abaixo do Athletico-PR, que soma 50 e está na oitava colocação.

Posição que, no momento, devido à final da Copa do Brasil, dá vaga no torneio sul-americano. O próximo jogo é contra o Vasco, no domingo (22), na Arena. Depois, terá pela frente o Internacional, no Beira-Rio, pela última rodada. Além de Corinthians e Furacão, Santos e RB Bragantino também estão de olho no oitavo lugar.

O Corinthians ainda poderá chegar a 58 pontos e ultrapassar o Fluminense, que retornou à competição após oito anos. Mas, para isso, dependerá do jogo a menos que tem com o Santos, que também busca a classificação. Qualquer resultado no clássico paulista deixará um dos dois atrás do Tricolor na tabela no final do campeonato.

QUEM ESTÁ CLASSIFICADO PARA A LIBERTADORES 2021?

Enquanto Palmeiras e Defensa y Justicia se classificaram por vencerem competições sul-americanas na temporada de 2020, outros 17 times conseguiram a vaga por suas campanhas em torneios nacionais. Veja a lista dos classificados para a fase de grupos:

Campeão da Libertadores 2020: Palmeiras;

Campeão da Copa Sul-Americana 2020: Defensa y Justicia;

Argentina: Boca Juniors (campeão nacional), River Plate (2º colocado), Racing (3º colocado), Argentinos Juniors (4º colocado) e Vélez Sarsfield (5º colocado);

Bolívia: Always Ready (campeão nacional), The Strongest (2º colocado);

Brasil: Campeão nacional, 2º colocado, 3º colocado, 4º colocado e campeão da Copa do Brasil; (Internacional e Flamengo já garantiram vaga na fase de grupos via Campeonato Brasileiro)

Chile: Campeão nacional e 2º colocado;

Colômbia: América de Cali (campeão nacional) e Independiente Santa Fe (2º colocado);

Equador: Barcelona-EQU (campeão nacional) e LDU (2º colocado);

Paraguai: Cerro Porteño (campeão do Apertura) e Olimpia (campeão do Clausura);

Peru: Sporting Cristal (campeão nacional) e Universitario (2º colocado);

Uruguai: Campeão nacional e 2º colocado;

Venezuela: Deportivo La Guaira (campeão nacional) e Deportivo Táchira (2º colocado);

Das outras 19 vagas, que participam da pré-Libertadores, 13 estão definidas. São elas: