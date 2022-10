Do que o Barcelona precisa para avançar às oitavas da Champions League?

Empate com a Inter manteve espanhóis vivos, mas em situação muito complicada na Champions

O Barcelona chegou a sua quarta partida da Champions League 2022/23 dependendo de um bom resultado contra a Internazionale de Milão para manter vivas as suas chances de avançar para as oitavas.

Após uma partida caótica, com resultados que alternaram os times na liderança, o resultado final foi um 3x3. Longe do placar dos sonhos do Barcelona, mas o suficiente para não eliminar os espanhóis.

Com o resultado definido, do que exatamente o Barcelona precisa para se classificar para o mata-mata da Liga dos Campeões? A GOAL traçou as possibilidades, confira:

Do que o Barcelona precisa para se classificar para as oitavas?

Mesmo com o resultado suficiente para seguir vivo na disputa, a situação do clube catalão é das mais complicadas na competição. O próximo encontro é contra ninguém menos que o algoz Bayern de Munique, um dos principais carrascos do Barça na última década.

Além de precisar vencer contra os alemães, que vêm de uma goleada por 4 a 2 contra o Plzen, o Barcelona ainda depende de uma derrota da Inter contra o modesto clube da República Tcheca, que marcou zero pontos até aqui na competição.

Caso consiga a complicada combinação de resultados na rodada 5, o Barça ainda chega ao último jogo da fase de grupos dependendo de outros resultados para avançar. Neste caso, os espanhóis estariam empatados com a Inter (7 pontos cada), e precisariam vencer ou empatar contra o Plzen e torcer por uma derrota dos italianos contra o Bayern.

No caso de uma vitória do Barça (que levaria o time a 10 pontos), a Inter poderia até mesmo empatar com o Bayern, e mesmo assim seria eliminada. É importante para os espanhóis que não fiquem empatados com a mesma pontuação dos italianos, já que eles levam vantagem no primeiro critério de desempate, os confrontos diretos (uma vitória para a Inter e um empate).