Do que o Bahia precisa para subir para a Série A?

O time treinado por Eduardo Barroca aposta todas suas fichas na última rodada

Neste domingo, o Bahia faz o seu último jogo em 2022. Contra o CRB, em Alagoas, o Tricolor joga pelo objetivo de garantir a vaga na Série A do Brasileirão em 2023. Na terceira colocação, o time treinado por Eduardo Barroca tem grandes chances de subir.



O jogo acontece às 18h30 deste domingo, dia 6 de novembro, no Estádio Rei Pelé. Com 59 pontos, o Bahia disputa duas vagas que estão disponíveis com Vasco, Ituano e Sport. O time carioca tem 59 pontos, o paulista 57 e o pernambucano 56.

Para garantir o acesso na última rodada da Série B sem depender dos outros times, o Bahia precisa apenas de um empate contra o CRB. Em caso de derrota, o Bahia ainda precisaria ser superado em saldo de gols, veja os cenários possíveis:

Sport vencer o Vila Nova, em Goiás, tirando uma diferença de sete gols no saldo.

Ituano vencer o Vasco com uma combinação de resultados que faça o time carioca superar, ou igualar, o saldo de gols do Bahia (13 x 11, no momento).

Bahia, Vasco, Ituano e Sport são os times que seguem sonhando com as duas vagas restantes na Série A de 2023.

Próximo jogo do Bahia na Série B:

CRB (F) - 05/11/2022