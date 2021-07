Do que a seleção brasileira precisa para se classificar nas Olimpíadas?

Time de André Jardine está perto da classificação à próxima fase e já sabe quais são os possíveis adversários

Após a conclusão das duas rodadas da fase de grupos do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio, os confrontos das quartas de final começam a ser desenhados. E o Brasil, que está firme na luta por uma vaga na próxima fase, já sabe quem pode ser seu possível adversário.

Com a vitória sobre a Alemanha e o empate com a Costa do Marim, a seleção brasileira soma 4 pontos e está na liderança do grupo D.

Na última rodada, o Brasil enfrenta a Arábia Saudita (lanterna do grupo) precisando vencer para não depender de qualquer outro resultado. Em caso de empate ou derrota, a seleção ficará de olho no confronto entre Alemanha x Costa do Marfim, para saber em qual posição chegará às quartas ou se será eliminada.



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)

Desta forma, o Brasil já sabe de qual grupo virá o adversário nas quartas de final, pois a chave da fase eliminatória foi definida antes da bola rolar nas olimpíadas. O mesmo ocorreu no chameamento do feminino.

Confira como estão os grupos do futebol masculino nas olimpíadas:

GRUPO A

1º Japão - 6 pontos

2º México - 3 pontos

3º França - 3 pontos

4º África do Sul - 0 (ainda não pontuou)

GRUPO B

1º Coreia do Sul - 3 pontos

2º Honduras - 3 pontos

3º Nova Zelândia - 3 pontos

4º Romênia - 3 pontos

GRUPO C

1º Espanha - 4 pontos

2º Austrália- 3 pontos

3º Argentina - 3 pontos

4º Egito - 1 ponto



GRUPO D

1º Brasil - 4 pontos

2º Costa do Marfim - 4 pontos

3º Alemanha - 3 pontos

4º Arábia Saudita - 0 (ainda não pontuou)



Quais são os possíveis adversários do Brasil?

Como está no grupo D, o Brasil irá cruzar nas quartas de final com um dos classificados do grupo C, ou seja: 1º D x 2º C, ou 2º D x 1º C.

Assim como o grupo da equipe brasileira, o grupo C também está embolado, com todas as equipes com condições de avançar à próxima fase.

Entre os possíveis confrontos seriam: Brasil x Argentina, Brasil x Espanha ou Brasil x Egito.

Não será fácil o caminho brasileiro.