Voltando? Como foi a primeira passagem de Neymar no Barcelona?

O atacante brasileiro parece estar perto de deixar o PSG e usar a camisa do clube catalão novamente

Há alguns meses que se fala da possibilidade de Neymar regressar ao . E agora que o mercado de transferências reabriu, os rumores de que o brasileiro está próximo de deixar o PSG para vestir a camisa do clube catalão têm ganhado força.

Desta forma, a Goal relembra como foi a passagem do atacante no Camp Nou entre 2013 e 2017.

QUANDO E COMO FOI A ESTREIA



Foto: Getty Images

Cercado de muita expectativa, Neymar chegou ao Barcelona em 2013. Na recepção, 56 mil torcedores foram ao Camp Nou dar as boas-vindas ao atacante, superando a marca de 50 mil pessoas que haviam marcado presença na chegada do sueco Ibrahimovic.



A estreia oficial do brasileiro aconteceu no dia 18 de agosto, na goleada de 7 a 0 sobre o , pelo Campeonato Espanhol. Aos 18 minutos do segundo tempo, Neymar deixou o banco de reservas, mas não balançou as redes.

Seu primeiro gol veio apenas no clássico contra o , no empate por 1 a 1, no dia 21 de agosto, na final da Supercopa da . Após ter iniciado a partida no banco, o atacante entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo e, sete minutos depois, empatou o jogo, marcando de cabeça.

OS NÚMEROS DE NEYMAR NO BARÇA

Pelo clube catalão, o brasileiro disputou 192 jogos e marcou 109 gols. Em 2015, ficou em terceiro lugar na Bola de Ouro da Fifa, atrás de Messi e Cristiano Ronaldo.

JOGOS GOLS MÉDIA 192 109 0,56

Por temporada

TEMPORADA JOGOS GOLS 2013/14 45 17 2014/15 52 41 2015/16 50 41 2016/17 45 20

QUANTOS TÍTULOS GANHOU

TÍTILOS TEMPORADA 2014/15 2015 Campeonato Espanhol 2014/15 e 2015/16 2014/15, 2015/16 e 2016/17 Super Copa da Espanha 2013 Super Copa da UEFA 2015 Troféu 2013, 2014 e 2015

QUANDO E COMO FOI O ÚLTIMO JOGO PELO BARÇA

No dia 3 de agosto de 2017, Neymar anunciou a sua saída do Barcelona e assinou com o depois de uma novela que teve vários capítulos. O brasileiro deixou para trás quatro anos de gols, títulos, prêmios e polêmicas na Catalunha, e buscou escrever uma nova história em território francês, se tornando o jogador mais caro da história do futebol: 222 milhões de euros.

Seu último jogo com a camisa do clube catalão aconteceu no dia 29 de julho. O Barça derrotou o por 3 a 2 e conquistou a Copa dos Campeões Internacionais, nos .

Vale destacar que o brasileiro teve boa apresentação, assistindo ao tento de Messi, além de participar do de Rakitic.