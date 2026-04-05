Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Divulgação do resultado do sorteio das semifinais da Copa da Inglaterra

Uma disputa a quatro pelo título histórico

O sorteio das semifinais da FA Cup, realizado na noite deste domingo, resultou em dois confrontos equilibrados entre os gigantes Manchester City e Chelsea.

O sorteio foi realizado após a última partida das quartas de final, disputada na noite de hoje entre o West Ham e o Leeds United, que terminou com a vitória do último nos pênaltis após o empate em 2 a 2.

O Manchester City havia eliminado o Liverpool das quartas de final com uma vitória esmagadora por 4 a 0, enquanto o Chelsea venceu o Port Vale, um clube da terceira divisão, por 7 a 0.

Já o Southampton causou uma grande surpresa ao eliminar o Arsenal, líder da Premier League, após vencer por 2 a 1.

O sorteio das semifinais ficou assim:

- Chelsea × Leeds United

- Manchester City × Southampton

As partidas das semifinais estão marcadas para os dias 25 e 26 de abril, no Estádio de Wembley.

