O sorteio das semifinais da FA Cup, realizado na noite deste domingo, resultou em dois confrontos equilibrados entre os gigantes Manchester City e Chelsea.
O sorteio foi realizado após a última partida das quartas de final, disputada na noite de hoje entre o West Ham e o Leeds United, que terminou com a vitória do último nos pênaltis após o empate em 2 a 2.
O Manchester City havia eliminado o Liverpool das quartas de final com uma vitória esmagadora por 4 a 0, enquanto o Chelsea venceu o Port Vale, um clube da terceira divisão, por 7 a 0.
Já o Southampton causou uma grande surpresa ao eliminar o Arsenal, líder da Premier League, após vencer por 2 a 1.
O sorteio das semifinais ficou assim:
- Chelsea × Leeds United
- Manchester City × Southampton
As partidas das semifinais estão marcadas para os dias 25 e 26 de abril, no Estádio de Wembley.
