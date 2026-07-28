Disputa do BVB por Said El Mala esquenta: agora Lothar Matthäus entra em cena

"El Mala quer ir para Dortmund", escreveu Matthäus em sua coluna na Sky. "Talvez ele não diga isso tão abertamente. Mas, naturalmente, é mais interessante jogar a Champions League e brigar pelas primeiras posições de classificação para a Champions do que evitar o terço de baixo com o Colônia."





Também pensando em suas ambições na seleção, Matthäus considera sensata uma transferência do ponta esquerda de 19 anos para o BVB: "Para se credenciar com o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, os jogos internacionais também são importantes acima de tudo. El Mala poderia dar um grande passo nesse sentido se a transferência para Dortmund se concretizasse. Ele mostrou com suas atuações em Colônia que está pronto."

Nos últimos dias, a novela em torno de El Mala se intensificou. Segundo relatos coincidentes, o jogador teria manifestado o desejo de sair. Atualmente, os dois clubes negociam o valor da transferência. O Colônia estaria pedindo 50 milhões de euros. "Isso é muito dinheiro, são praticamente dois Adeyemis", opinou Matthäus. Karim Adeyemi se transferiu há alguns dias para o Barcelona por 22 milhões de euros.

A Roma também entrou na disputa

"O Dortmund também tem seus limites", explicou Matthäus. "Mas todo mundo conhece o mercado, todo mundo conhece as regras: eu realmente acredito que uma taxa de transferência na casa dos 40 milhões de euros ao menos deveria render conversas." Nessa faixa também estaria a maior oferta do Dortmund até o momento, vale destacar, incluindo bônus. O diretor esportivo do BVB, Ole Book, falou em uma "enxurrada de informações falsas" ao comentar os valores no fim de semana, no contexto da derrota em amistoso para o Fortuna Düsseldorf (1 a 2).

A Roma, por sua vez, estaria disposta a gastar bem mais de 40 milhões de euros por El Mala. No passado, ele também foi ligado de forma insistente a diversos clubes da Premier League. O contrato de El Mala com o Colônia vai até 2030.



