'Discussão acalorada entre Maurice Steijn e Martins Indi'

O clima no Sparta Rotterdam está tenso após um forte desentendimento entre o técnico Maurice Steijn e o capitão Bruno Martins Indi. Segundo Hugo Borst – que está bem informado sobre o clube –, houve recentemente uma grande confusão no vestiário.

Borst se expressou claramente sobre a situação no programa De Eretribune, da ESPN. “Eu estava há pouco no corredor conversando com alguém que está por dentro e que disse: que pena, né? Que o Martins Indi e o Steijn estejam brigando.”

O jornalista enfatizou que não se tratou apenas de uma pequena divergência de opiniões. “Sim, eles realmente tiveram um desentendimento no vestiário”, afirma de forma reveladora.

Martins Indi é o capitão do Sparta e tinha uma vaga indiscutível no time titular nesta temporada, até que, em 5 de abril, contra o NAC, foi subitamente substituído no intervalo. O zagueiro teve então que se contentar com um lugar no banco contra o PSV e o Telstar. Curiosamente, Steijn afirmou após a partida contra o PSV que se tratava de uma “escolha tática”.

Martins Indi perdeu a vaga de titular para Teo Quintero, mas mesmo quando o colombiano estava suspenso contra o Telstar, Martins Indi não teve a chance de voltar ao time titular. Em vez disso, Steijn surpreendentemente escolheu o jovem Giannino Vianello.

Segundo Borst, isso é notável, considerando o desempenho de Martins Indi no início da temporada. “Com Martins Indi, dez jogos sem sofrer gols, né? Um dos melhores jogadores do Sparta nesta temporada”, afirmou o jornalista.

Enquanto isso, os resultados do Sparta também caíram. “Nos últimos dez jogos, acho que o Sparta venceu apenas uma vez”, afirma Borst, de forma crítica. “É uma pena, porque havia potencial para mais.”