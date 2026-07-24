Diretor do Flamengo atualiza negociação por Thiago Almada, do Atlético de Madrid

O Flamengo segue trabalhando para contratar Thiago Almada, um dos principais alvos da diretoria nesta janela de transferências. Nos últimos dias, as negociações ganharam força após informações divulgadas pelo GE apontarem que o meia argentino já havia dado o "sim" para defender o Rubro-Negro, cenário posteriormente confirmado pela ESPN e pela Rádio Itatiaia. Apesar do avanço nas conversas, o diretor de futebol José Boto adotou um discurso mais cauteloso ao comentar o assunto.

Em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro, o dirigente negou que o acordo com o jogador esteja sacramentado e afirmou que o Flamengo ainda aguarda uma definição por parte do atleta. "É verdade que estamos interessados no Thiago, que estamos em conversas com ele. Nada está fechado, o jogador ainda não deu o sim", declarou.

Além da resposta do jogador, Boto explicou que a negociação também esbarra na parte financeira. O Atlético de Madrid pede uma quantia considerada elevada para negociar Almada, que deve ultrapassar os € 20 milhões (R$ 116 milhões), e o Flamengo tenta encontrar um modelo que seja viável para concluir a operação. "Se ele vier, vai vir nas condições que nós queremos, não temos um poço de petróleo para gastarmos o dinheiro que não existe. Estamos trabalhando nisso", afirmou.

Um dos principais concorrentes do Flamengo na contratação de Almada é o River Plate, visto pela diretoria Rubro-Negra como uma ameaça por já ter, anteriormente, chegado a um acordo com o jogador — que não foi para frente por questões de garantia financeira e parcelamento — e também por poder convencer o argentino a voltar à sua terra natal.

O diretor flamenguista entende a qualidade do meio-campista e a concorrência por sua contratação, afirmando que "[Almada] É um excelente jogador que tem, infelizmente para nós, outros clubes interessados nele", mas ainda assim demonstrou confiança em um desfecho positivo para o Flamengo na negociação: "Estou confiante de que as coisas podem andar", concluiu.

O GE informa que o diretor do Flamengo vai se reunir neste final de semana com o empresário de Almada, Agustín Jiménez, para dar andamento na negociação.⁣ Até agora, valores concretos não foram divulgados.











