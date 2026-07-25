Yan Diomande precisou de apenas uma temporada na liga alemã para elevar consideravelmente o seu valor de mercado. Juntou-se ao Leipzig por 20 milhões de euros no verão de 2025, ao passo que o seu valor de mercado atual ronda os 90 milhões de euros, ainda que o valor real da sua transferência possa ser superior a isso.

Diomande foi um dos jogadores mais destacados em que a seleção da Costa do Marfim se apoiou no Mundial 2026, onde apresentou exibições notáveis e deixou uma marca evidente ao longo da competição, segundo o jornal "Marca"espanhol, que o descreveu como "um demónio que mantém o adversário sempre em estado de alerta".

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O jogador formou-se no estado da Florida e evoluiu no Colorado Rapids da liga norte-americana (MLS), antes de regressar à Europa e passar por períodos de experiência em vários clubes da Premier League.

Poucos se recordam de que defendeu as cores do Leganés espanhol, no período entre janeiro e junho de 2025. E, na época passada, Diomande impôs-se como uma das grandes estrelas da liga alemã após a sua transferência para o Leipzig, desempenhando um papel fundamental no regresso da equipa à Liga dos Campeões.

A liga alemã (DFL) recompensou-o com o prémio de melhor jogador revelação da temporada 2025-2026, superando Luka Vuskovic, jogador do Hamburgo, e Ibrahim Maza, estrela do Bayer Leverkusen.

O que pode oferecer ao Real Madrid?

Diomande atua bem na posição de extremo esquerdo, apoiando-se no seu pé direito, e distingue-se por elevadas capacidades individuais, que fazem dele uma fonte de perigo constante nos duelos individuais.

Nenhum jogador realizou mais tentativas de drible do que ele na liga alemã, durante a temporada 2025-2026, e nenhum jogador o superou no número de duelos individuais bem-sucedidos, com uma taxa de sucesso de 55%, segundo a "Marca".

O jogador é conhecido pela sua capacidade de resolver situações de "um contra um" e de criar superioridade numérica junto da área do adversário, além de se destacar na criação de oportunidades para os companheiros, algo que se reflete nos seus números de assistências esperadas e passes-chave. Combina ainda estas capacidades criativas com um perigo evidente frente à baliza.

O seu principal ponto fraco reside na contribuição limitada em cruzamentos, mas o seu grande impacto na progressão com a bola e na criação de oportunidades ofensivas faz dele um dos extremos mais influentes nas diversas fases do jogo ofensivo.

E numa equipa como o Real Madrid, que não depende de um avançado nato, não se espera que este ponto represente um problema. É também provável que se adapte bem às exigências defensivas do treinador José Mourinho, dadas as suas contribuições evidentes na pressão após a perda de bola, papel no qual se destacou sob o comando do seu treinador Ole Werner.

Werner disse sobre o seu jogador: "O que melhor o distingue é a forma como mantém a defesa adversária num estado de tensão constante".