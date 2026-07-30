O argentino Franco Mastantuono está próximo de deixar o Real Madrid na próxima temporada, depois que o clube e o jogador chegaram à conclusão de que o empréstimo seria a melhor opção neste momento de sua carreira, com o objetivo de conseguir mais minutos em campo e continuar sua evolução longe das grandes pressões do estádio Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal espanhol "As", o futuro de Mastantuono, de 18 anos, parece mais próximo de uma saída do Real Madrid do que de uma permanência no elenco principal nesta temporada, já que o clube trabalha para encontrar uma equipe adequada para emprestá-lo até o fim da temporada, sem cláusula de opção de compra, com foco em que ele continue evoluindo em uma das grandes ligas europeias.

Apesar de seu destino ainda não estar definido, o jogador tem 12 propostas sobre a mesa, e a diretoria do Real Madrid analisa cada oferta com cuidado, priorizando o projeto que lhe garanta participação regular e desenvolvimento técnico.

Mastantuono deu alguns bons sinais durante a atual pré-temporada, após ter tido boas atuações nos confrontos contra Leganés e Alcorcón, mas ainda não conseguiu garantir um lugar fixo na escalação da equipe, o que levou o clube e o jogador a reavaliarem sua situação.

Os relatos indicam que a decisão final sobre sua saída foi adiada para uma reunião realizada pelo jogador com o técnico José Mourinho em meados do mês atual, na qual ficou acordado que disputar uma temporada fora de Madri seria benéfico para sua carreira, especialmente diante da dificuldade de conseguir minutos suficientes em meio à forte concorrência dentro da equipe.

Antes da reunião, Mastantuono ainda acreditava na possibilidade de se firmar na equipe, mas as novas contratações, com destaque para a chegada do atacante Yan Diomande, contribuíram para mudar o cenário, tornando a opção do empréstimo a solução mais provável.

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O retorno ao River Plate está fora de cogitação

Apesar do interesse do River Plate em reaver o jogador que cresceu em suas categorias de base, seu retorno ao clube argentino parece totalmente descartado, depois que o jogador e o Real Madrid concordaram em dar continuidade à sua evolução no continente europeu.

O River Plate havia tentado explorar a possibilidade de reaver Mastantuono anteriormente, quando uma delegação do clube chegou a Madri acompanhada do ex-astro David Trezeguet, para tratar de vários negócios, entre eles Thiago Almada e Mastantuono, e renovou sua tentativa nos últimos dias.

Mas a diretoria do Real Madrid e o jogador rejeitaram a ideia do retorno à Argentina, considerando que a continuidade da experiência europeia seria mais benéfica para o desenvolvimento de seu talento.

Interesse da Itália e da Inglaterra

Os dados atuais indicam que o Campeonato Italiano pode ser o destino mais próximo para Mastantuono, já que o Como, comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, estava entre os interessados em contar com seus serviços, mas se tornou uma opção menos provável após a contratação de seu compatriota Nico Paz pela equipe.

Outros clubes italianos também demonstraram interesse em contratar o jogador por empréstimo, entre eles a Fiorentina e a Roma, em caso de saída de Matías Soulé, além do Milan, que mantém uma boa relação com o Real Madrid após negócios anteriores entre os dois clubes.

Na Inglaterra, o Fulham foi o primeiro clube a demonstrar interesse em contratar o jogador argentino, antes de mudar de direção e focar em outros alvos, entre eles Gonzalo, que está próximo de se juntar à equipe.

O Real Madrid e Mastantuono não desejam prolongar o período de espera, já que uma decisão final sobre seu destino é esperada para o fim desta semana, com todas as opções permanecendo abertas para definir o próximo passo na carreira do talento argentino.