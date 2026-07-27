Diomande: as 72 horas que transformaram o "novo Messi" numa estrela no Bernabéu

Antes de se tornar um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências, e antes de o seu valor ultrapassar os 100 milhões de euros, Yan Diomande era apenas um jovem jogador recém-recuperado de uma lesão que actuava pela equipa B do Leganés.

Mas o que aconteceu em apenas três dias mudou por completo o rumo do seu futuro, depois de ter deslumbrado todos num jogo amigável, transformando-se rapidamente num jogador da La Liga e estreando-se com a camisola do Leganés diante do Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu.

Borja Jiménez, ex-treinador do Leganés e actual técnico do Al-Ahli do Qatar, revelou os detalhes dos dias que marcaram o início da carreira do astro marfinense, afirmando que o seu talento foi excepcional desde o primeiro toque.

O início foi com um vídeo no YouTube

Jiménez recua na memória à primeira vez que ouviu o nome de Diomande, dizendo: "Ouvi falar de Yan pela primeira vez quando Jeff Luhnow, proprietário do Leganés, me mostrou um vídeo caseiro dele no YouTube. Tinha cerca de 16 anos e estudava numa das academias do clube nos Estados Unidos."

E acrescentou, em declarações ao jornal espanhol "Marca": "O Jeff disse-me: temos o novo Messi. E o que vi naquele vídeo foi realmente impressionante."

Jiménez nunca esquecerá a primeira vez que viu Diomande dentro de campo, apenas uma semana antes do confronto com o Real Madrid, em 29 de Março de 2025.

E disse: "Disputámos um jogo amigável no estádio de Butarque contra a equipa B. Yan tinha participado apenas alguns minutos com a equipa B na semana anterior, mas eu nunca o tinha visto."

E acrescentou: "No primeiro lance, driblou o adversário com facilidade, depois repetiu no segundo e, a seguir, executou um passe em profundidade fantástico com um primeiro toque impressionante; depois recebeu a bola dentro da área, ajeitou-a para si e rematou para o ângulo superior."

E prosseguiu: "Depois de apenas cinco ou seis lances, liguei ao treinador da equipa B e disse-lhe: tira o Yan de campo, porque vai levar uma pancada no próximo lance. Tira-o já e fá-lo treinar connosco amanhã."

O treinador espanhol esclareceu que a sua decisão não foi exagerada, mas sim para proteger o jogador, dizendo: "Jogou apenas 45 minutos porque estava a regressar de uma lesão, e além disso estava muito acima dos restantes jogadores, o que por vezes gera tensão dentro dos jogos. Antecipei uma entrada violenta contra ele, por isso preferimos substituí-lo."

A primeira lição e um elogio precoce

Depois de se juntar aos treinos da equipa principal, Jiménez fez questão de transmitir uma mensagem especial ao jovem jogador, mas ela não era de índole técnica.

E disse: "Não falei com ele sobre futebol, mas sobre o comportamento dentro da equipa principal. Pedi-lhe que continuasse a apresentar o mesmo nível, mas respeitando a hierarquia dentro do balneário."

E acrescentou: "Disse-lhe: tens de chegar primeiro e sair por último, ajudar os teus colegas e ter consciência de que és o jogador novo. Queria que ele compreendesse as regras do profissionalismo antes de mais nada."

E garantiu que Diomande assimilou a mensagem rapidamente, acrescentando: "Queria ser um guia para ele nos seus primeiros passos rumo ao profissionalismo, e ele compreendeu tudo o que lhe disse de forma perfeita."

Jiménez recordou um episódio ocorrido após o final do primeiro treino de Diomande com a equipa principal, dizendo: "Íamos a caminho do balneário quando Dani Raba se aproximou de mim e disse: este rapaz é fantástico. E eu respondi: sim, é realmente fantástico."

A estreia no Bernabéu

Depois de brilhar nos treinos, a equipa técnica não hesitou em incluí-lo na convocatória para o jogo diante do Real Madrid.

Jiménez disse: "Fomos ao Bernabéu a precisar de conquistar um resultado positivo, e colocámo-lo em campo por volta do minuto 80. Desde o início estávamos convencidos de que era um jogador diferente."

E acrescentou: "Os seus primeiros toques foram uma mudança fantástica de ritmo de jogo dentro da área, antes de sofrer uma entrada que levou a um pedido de penálti que não foi assinalado. E, a partir daquele momento, a sua carreira começou a ganhar forma de maneira natural."

O antigo treinador do Leganés garantiu que o que mais lhe chamou a atenção não foi apenas a vertente técnica, mas a personalidade do jogador.

E disse: "Não demonstrou qualquer medo, mesmo jogando pela primeira vez no estádio Santiago Bernabéu, um palco que perturba muitos jovens jogadores."

Um mês e meio que mudou tudo

Jiménez considerou que Diomande teria sido capaz de mudar o destino do Leganés caso se tivesse juntado à equipa principal mais cedo.

E esclareceu: "Se estivesse connosco desde Janeiro, talvez tivéssemos disputado lugares europeus em vez da luta pela permanência, mas só ficou connosco durante um mês e meio."

E acrescentou: "Foi um jogador decisivo, marcou golos e alterou o rumo de vários jogos. E mesmo diante do Sevilha, apesar de ter desperdiçado uma oportunidade clara, a sua influência foi muito evidente."

Jiménez revelou que vários clubes estrangeiros se interessaram por Diomande quando o seu valor era estimado em cerca de 20 milhões de euros, montante que o Leipzig pagou para o contratar.

E disse: "Disseram-me que 20 milhões de euros era um valor elevado, e eu respondi-lhes que o seu valor duplicaria ou triplicaria no espaço de um ou dois anos."

Mas a realidade chegou mais depressa do que as suas previsões, já que o valor do jogador subiu de forma extraordinária no espaço de uma única temporada, depois de se ter transferido para o Leipzig por 20 milhões de euros, estando agora perto de sair numa transferência avaliada entre 100 e 120 milhões de euros, confirmando ser um dos talentos emergentes mais destacados do futebol europeu.