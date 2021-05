Diniz é do Santos: treinador volta após passagem frustrada como jogador

O técnico chegou para dar experiência ao elenco, em 2005, mas não conseguiu ter sucesso

É oficial: Fernando Diniz é o novo técnico do Santos. Sem clube desde que deixou o São Paulo, em fevereiro de 2021, o treinador já foi anunciado pelo Peixe e irá assumir o controle do time já contra o Boca Juniors, neste meio de semana.

BEM-VINDO, DINIZ! ⚪⚫



Fernando Diniz é o novo técnico do Peixão. O treinador assume o comando do time no jogo de terça-feira (11) diante do Boca Juniors, pela Conmebol Libertadores, na Vila Belmiro.



Seja muito bem-vindo à nação santista, professor! pic.twitter.com/DjRDzZXg1a — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 7, 2021

Mas essa não é a primeira vez que Diniz terá uma oportunidade na Vila Belmiro: em 2005, quando ainda era jogador, o atual comandante recebeu uma oportunidade de jogar no time, campeão brasileiro em 2004 e que se reforçava para a temporada seguinte.

Eram tempos diferentes. O treinador na conquista de 2004 era ninguém menos do que Vanderlei Luxemburgo, mas o brasileiro recebeu uma proposta irrecusável dos "galácticos" do Real Madrid e foi para a Espanha. Seu substituto, Oswaldo de Oliveira, foi quem indicou Fernando Diniz para a diretoria do Peixe.

Diferentemente da situação atual do Santos, na época o clube tinha uma condição financeira mais tranquila e podia investir: o então meia chegou junto de nomes como Fábio Baiano, Evando, Tcheco e o goleiro Henao.

O perfil do elenco também era diferente: do grupo de "Meninos da Vila", que encantou o Brasil e foi campeão brasileiro tanto em 2002 quanto em 2004, apenas Robinho, entre os principais destaques, ainda estava no Peixe. Nomes como Diego, Renato e Elano todos acabaram negociados em 2004, sendo substituídos por atletas mais veteranos.

Olha quem vestia a camisa do Santos na última vez que o Peixe enfrentou a LDU em Quito



Fernando Diniz teve uma rápida passagem pelo Peixe em 2005. Na derrota por 2 a 1, na Casa Blanca, foi escalado por Oswaldo de Oliveira na lateral-esquerda



📷 Arquivo do @SantosFC pic.twitter.com/ML8fQtxPcW — Vinícius Moura (@vinicius_moura) November 24, 2020

Mas a passagem de Diniz pelo Santos foi curta e não deixou saudade: com menos de quatro meses no cargo, Oswaldo de Oliveira foi demitido e substituído por Alexandre Gallo. Com um novo treinador, Diniz, que havia feito apenas quatro jogos com a camisa do Peixe, foi liberado e deixou a equipe em 1 de abril de 2004.

Com muitos jovens, pouco dinheiro para contratar e vivendo uma situação complicada tanto na Copa Libertadores, quanto no Campeonato Paulista, Fernando Diniz assume um Santos completamente diferente do que encontrou quando era jogador. Resta saber se o final da história será mais feliz.