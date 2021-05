Santos acerta com Fernando Diniz como novo técnico

Peixe e treinador acertaram acordo na noite desta quinta-feira. Último trabalho do profissional foi no São Paulo

O Santos acertou com Fernando Diniz como novo técnico para o lugar vago desde o pedido de demissão de Ariel Holan, no dia 25 de abril. O acordo foi fechado na noite desta quinta-feira, momentos antes de começar o clássico entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque. O contrato ainda não foi assinado, mas o acerto foi selado verbalmente.

O nome de Fernando Diniz foi oferecido ao Santos desde o início da busca do clube por um novo técnico, mas dividia opiniões internamente. Antes dele, o Peixe tentou outras alternativas, como por exemplo Renato Gaúcho, mas não teve sucesso.

Apesar da demora do Santos na escolha do técnico para substituir Holan, o presidente Andrés Rueda e Fernando Diniz tiveram sintonia na negociação. O treinador também se identifica com o clube, pelo qual atuou durante o ano de 2005.

Fernando Diniz estava livre no mercado desde a saída do São Paulo, no começo de fevereiro, o que facilitou o acordo financeiro. Recentemente, ele recusou uma sondagem do Fortaleza.

Com Fernando Diniz, o Santos espera aproveitar a base, ter poucos gastos e praticar um futebol ofensivo. No Morumbi, o treinador teve uma contratação (a troca de Luciano por Everton com o Grêmio) no período de um ano e quatro meses, e aproveitou os garotos da base de Cotia no time principal. Ele saiu do rival sem conquistar títulos, após 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. O time chegou a liderar o Brasileirão de 2020, mas caiu de rendimento na reta final e terminou na quarta posição.