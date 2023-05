Conheça Diego Hernández, novo jogador do Botafogo

Jovem uruguaio foi apresentado em 27 de maio, mas poderá estrear apenas na reabertura da janela de transferências, em julho deste ano

O meia-atacante Diego Hernández é o novo reforço do embalado Botafogo para 2023. Apresentado ao clube no último sábado (27), o jogador uruguaio de 22 anos chega como a terceira contratação mais cara da história do Fogão, adquirido por 2,5 milhões de dólares (R$ 12,51 milhões).

Vindo do Montevideo Wanderers, o meia só poderá estrear na equipe brasileira em julho, quando será reaberta a janela de transferências. Enquanto não puder atuar, Hernández deve continuar treinando com os companheiros de clube.

O atleta ainda afirmou em sua apresentação que tem coisas a resolver devido a recém chegada ao Brasil: "Estou solucionando algumas coisas de casa para depois conhecer a cidade. Quero ir para a praia, dizem que é muito bonita". O meia começou a carreira justamente na equipe do Wanderers, onde atuava no profissional desde 2020.

Vítor Silva/Botafogo

Considerando sua passagem a partir de 2022 até maio deste ano, segundo o portal especializado Sofascore, Hernández anotou nove gols e ajudou ainda com seis assistências em 49 partidas disputadas. O jogador já foi, inclusive, convocado pela seleção uruguaia na penúltima lista de atletas, quando Arrascaeta havia sido cortado.

Diego tem muita capacidade com e sem a bola nos pés. Quando se trata de finalização ao gol, o meia chuta bem de fora da área, além de ter ótima visão para realizar passes pelo meio de zagueiros e quebrar a marcação adversária. O jogador também é habilidoso para dribles, concluídos em chances criadas. Com a opção de um centroavante em grande momento na área para concluir as jogadas, Tiquinho Soares e Hernández poderão formar forte dupla ofensiva.

A estreia do meia tem duas datas previstas: 4 de julho, caso o Botafogo se classifique sobre o Athletico na Copa do Brasil, ou no dia 8, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.