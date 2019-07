Diego Alves vacila em Fla x Bota e vira meme: dinossauro, 'braço curto' e T-Rex do Toy Story

Goleiro do Flamengo vacila nos dois gols do Botafogo e a torcida não perdoa, mesmo após a vitória rubro-negra por 3 a 2 no Brasileirão

O venceu o por 3 a 2, de virada, e fez a festa rubro-negra no Maracanã neste domingo, mas nem por isso todos seus jogadores saíram ovacionados. Antes mesmo de a partida acabar, inclusive, Diego Alves se tornou alvo de críticas dos flamenguistas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O experiente goleiro vacilou nos dois gols do Botafogo, na visão dos rubro-negros. No primeiro, ele saiu do gol após escanteio do Botafogo e não "achou nada", vendo Cícero comemorar o gol alvinegro.

Mais artigos abaixo

Depois, com o Flamengo vencendo por 2 a 1, Diego Souza bateu falta com força e empatou a partida contando com uma curva na bola, mas Diego Alves, se não falhou, tãopouco interceptou uma bola considerada defensável por parte da torcida. Vaiado depois do lance, Diego Alves contou com a ajuda de Rafinha, decisivo para o Flamengo fazer 3 a 2.

Assim, os memes se tornaram uma consequência natural desde o segundo tempo do clássico no Maracanã. Veja as principais reações abaixo:

Diego Alves \\ Rex do Toy Story pic.twitter.com/CVQPMAckAv — Isso é futebol (@iefutebol) July 28, 2019

Lembranças do Diego Alves quando era criança #colunadofla pic.twitter.com/rxrJSRYz5K — J (@xbritojoao) July 28, 2019

Diego Alves \\ Rex do Toy Story pic.twitter.com/CVQPMAckAv — Isso é futebol (@iefutebol) July 28, 2019

Julio César dando bronca no Diego Alves pic.twitter.com/iHHvdjtqb7 — DEKO (@decoooliver) July 28, 2019

Botafogo: 4 jogos sem gol



Flamengo: conheça o Diego Alves... pic.twitter.com/rSayVIQ6kC — Clayton Bezerra (@Claytondsb) July 28, 2019

Diego Alves tá foda pic.twitter.com/iO0O3begWI — Fla Resenhaᶜʳᶠ (@FlaResenhaNews) July 28, 2019

ME CHAMO DIEGO ALVES MAS PODE ME CHAMAR DE MURALHALVES pic.twitter.com/I46Kdc045U — ROCKY BALBOA FLA 👊 (@BALBOA_FLA) July 28, 2019

Diego Alves / Agenor pic.twitter.com/crpP5mAvGe — MIGUEL M1L GR4U (@MiguelDaDepre) July 28, 2019

SÓ AGORA QUE O DIEGO ALVES VAI DEIXANDO O GRAMADO pic.twitter.com/rb1cthPP2D — ROCKY BALBOA FLA 👊 (@BALBOA_FLA) July 28, 2019